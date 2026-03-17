https://sputniknews.uz/20260317/imom-al-buxoriy-ziyorotgoh-ochilish-56323778.html
Самарқанддаги Имом ал-Бухорий зиёратгоҳи қачон очилиши мумкинлиги айтилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги Имом ал-Бухорий ёдгорлик мажмуаси ҳузуридаги зиёротгоҳ Рамазон ҳайити ва Наврўз арафасида очилиши кутилмоқда. Янгиланган мажмуа кунига 65 минггача зиёратчини қабул қила олади.
2026-03-17T11:41+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56323884_0:21:1200:696_1920x0_80_0_0_982323b2f9484ccd1024961121be7a95.jpg
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Самарқанд вилоятидаги Имом ал-Бухорий ёдгорлик мажмуаси зиёратгоҳи очилишга тайёрланмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Самарқанд ва Пайариқ тумани чегарасида жойлашган зиёратгоҳ 2019 йилдан буён реконструкция қилинди. Шу вақт ичида нафақат мажмуанинг ўзи, балки яқин атрофдаги аҳоли пунктлари ҳам янгиланди.Бу ерда янги мақбара, 10 минг кишига мўлжалланган масжид, музей ва маъмурий бино барпо этилди. Баландлиги 75 метр бўлган тўртта минора мажмуанинг асосий меъморий доминантларидан бирига айланди.Зиёратгоҳ атрофида 20 тадан ортиқ меҳмонхона, 10 тага яқин ресторан, 1800 та автомобилга мўлжалланган автотураргоҳ, электромобиллар учун қувватлаш станциялари ва меҳмонлар учун бошқа хизматлар пайдо бўлди.Мажмуа жойлашган Хўжа Исмоил маҳалласи ҳам тўлиқ янгиланди.Мажмуа Рамазон ҳайити ва Наврўз байрами арафасида очилиши кутилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56323884_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_1b69700d117cfeb538e70d6163b48155.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
имом ал-бухорий, самарқанд, имом ал-бухорий зиёротгоҳи, имом ал-бухорий мажмуаси, зиёротгоҳ очилиши, самарқанддаги зиёратгоҳ, рамазон ҳайити, наврўз, паяриқ, реконструкция, масжид, музей, зиёратчилар, самарқанд янгиликлари
