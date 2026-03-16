https://sputniknews.uz/20260316/usa-iran-kharg-island-bosib-olish-56304290.html
Дунё диққатидаги орол: АҚШ Эроннинг “нефть юраги” — Харгни босиб олишни кўриб чиқмоқда
Axios маълумотига кўра, Трамп маъмурияти Эрон нефть экспортининг қарийб 90 фоизи ўтадиган Харг оролини босиб олиш эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Бу сценарий Теҳронга “иқтисодий нокаут” ва жаҳон нефть бозорига янги зарба бўлиши мумкин.
2026-03-16T11:52+0500
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эрондаги Харг оролини босиб олиш эҳтимолини кўриб чиқмоқда.. Бу ҳақда "Axios" нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди.Таъкидланишича, Трамп бу сценарийни Эрон иқтисодиётига ҳал қилувчи зарба, яъни “иқтисодий нокаут” сифатида кўрмоқда. Айни пайтда Оқ уйда орол бўйича ҳозирча якуний қарор қабул қилинмагани айтилган.Маълумотларга кўра, Трамп Харг ороли инфратузилмасига янги зарбалар эҳтимолини ҳам истисно қилмаган. Унинг сўзларига кўра, агар Ҳўрмуз бўғози орқали кема қатновини тиклаш ишлари чўзилса, “вазият ўзгариши мумкин”.Нашрнинг таъкидлашича, бундай қадам жойларда қўшинлар бўлишини талаб қилади ва Эроннинг Форс кўрфази мамлакатлари, хусусан, Саудия Арабистонидаги нефть объектлари ва қувурларига жавоб зарбаларини келтириб чиқариши мумкин.Шу билан бирга, Трамп Харг оролидаги нефть қувурларига зарба бериш учун АҚШга беш дақиқа кифоя қилишини, Теҳрон эса бунга қарши ҳеч нарса қила олмаслигини айтган.Аввалроқ у АҚШ Форс кўрфазидаги Эроннинг Харг оролини босиб олишни режалаштираётгани ҳақидаги саволга жавоб беришдан бош тортган эди.Бу таҳдидлар фонида Эрон вакили Иброҳим Зулфиқорий БААни Харк оролига ҳужум оқибатида Америка нишонларига зарба берилиши мумкинлигидан огоҳлантирди.Зулфиқорий, шунингдек, Эрон инфратузилмасига ҳужум қилинган тақдирда, минтақадаги АҚШ билан боғлиқ нефть компанияларининг нефть, иқтисодий ва энергетика инфратузилмаси “кул тоғларига айланиши”ни айтди.
