Ҳўрмуздан кейин нефть бозорга янги хавф— ҳусийлар Қизил денгиздан чиқишни ҳам ёпиши мумкин

ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Яман шимолида ҳукмронлик қилаётган “Ансор Аллоҳ” ҳаракати раҳбарияти Қизил денгиздаги Боб ал-Мандеб бўғозини тўсиб қўйиш эҳтимолини билдирди.Ҳаракат вакилларига кўра, эҳтимолий чоралар қаторида денгиз ҳаракатини чеклаш ҳам бор.Аввалроқ “Ансор Аллоҳ” етакчиси Абдул Малик ал-Ҳусий, агар Эронни ҳимоя қилишда ҳусийчиларнинг иштироки талаб этилса, уларнинг “бармоқлари тепкида” эканини айтган эди.Bloomberg кемалар ҳаракатини кузатиш маълумотларига таяниб, Саудиянинг Янбу портига камида 25 та супертанкер йўл олганини ёзди. Кейинроқ агентлик бу танкерлар сони янада кўпайганини ҳам хабар қилди.Шу боис Боб ал-Мандеб атрофидаги хавф нафақат Яқин Шарқ, балки жаҳон нефть бозори учун ҳам янги зарба бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Саудия Янбу орқали етказиб беришни ошираётган бўлса-да, бу йўналиш ҳам ҳусийлар таҳдиди сабаб тўлиқ хавфсиз эмас ва Ҳўрмуз орқали йўқолган ҳажмларни тўлиқ қоплаб бермайди.
Бу таҳдид нефть бозори учун айниқса муҳим, чунки Саудия Арабистони сўнгги кунларда Ҳўрмуздаги узилишлар сабаб нефть юкламаларини Қизил денгиздаги Янбу портига кўчирмоқда.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди. Вашингтон ва Теҳрон музокараларининг сўнгги босқичи 26 февраль куни Женевада бўлиб ўтган эди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумларини қоралади ва зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.