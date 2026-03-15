Ўзбекистон ва Россия ишчи гуруҳи 4 йилда савдони бир неча баробар оширишни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия ишчи гуруҳининг 5-йиғилишида 2030 йилга қадар ўзаро савдо ҳажмини бир неча баробар ошириш чоралари муҳокама қилинди. 2025 йилда товар айирбошлаш 13 миллиард долларга етган.
2026-03-15T09:27+0500
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ўртасида товар айирбошлаш ҳажмини ошириш бўйича Ишчи гуруҳнинг 5-йиғилишида 2030 йилга қадар ўзаро савдо ҳажмини бир неча баробар оширишга қаратилган қўшимча чоралар белгилаб олинди.Йиғилишга Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников ҳамраислик қилди.Шунингдек, Тошкент шаҳрида Бутунроссия ташқи савдо академияси филиалини ташкил этиш лойиҳасини амалга оширишда эришилган ижобий силжишлар алоҳида қайд этилди. Лойиҳа халқаро савдо соҳаси учун малакали кадрлар тайёрлашни ривожлантиришга қаратилган.Таъкидланишича, 2025 йил якунларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 8,4 фоизга ошиб, 13 миллиард долларга етди. Ўзбекистон маҳсулотлари экспорти 12,2 фоиз ўсиб, 4,4 миллиард долларни ташкил қилди. 2026 йил январь ойида эса ўзаро савдо ҳажми 37 фоизга ошиб, 1,1 миллиард долларга етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 293,1 миллион долларга кўпдир.
ўзбекистон россия, савдо ҳажми, 4 йил ичида, 2030 йилгача савдо, ўзбекистон россия товар айирбошлаш, лазиз кудратов, максим решетников, ўзбекистон россия ҳамкорлик, ишчи гуруҳ йиғилиши, 13 миллиард доллар, экспорт ўсиши
Учрашувда савдо-иқтисодий, саноат, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
