Кудратов ва Лисогорский Ўзбекистон–Россия савдо ҳажмини оширишни муҳокама қилди
Кудратов ва Лисогорский Ўзбекистон–Россия савдо ҳажмини оширишни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия расмийлари савдо-иқтисодий ҳамкорлик ва саноат кооперациясини муҳокама қилди. 2025 йил якунларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги савдо ҳажми 13 млрд долларга етди.
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Россия саноат ва савдо вазирининг биринчи ўринбосари Кирилл Лисогорский билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда томонлар савдо-иқтисодий ва саноат соҳаларидаги ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди. Шунингдек, ўзаро савдо ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига эътибор қаратилди.Ижобий динамика жорий йилда ҳам сақланмоқда: 2026 йил январь ойида ўзаро савдо 37 фоизга ошиб, 1,1 миллиард долларни ташкил этди.Учрашувда Қўшма лойиҳа офиси фаолияти ва икки мамлакат идоралари ўртасидаги мувофиқлаштириш масалалари ҳам қайд этилди.Шунингдек, 20–22 апрель кунлари Тошкентда бўлиб ўтадиган 6-Халқаро саноат кўргазмаси — “ИННОПРОМ. Марказий Осиё”га тайёргарлик масалалари муҳокама қилинди.
Кудратов ва Лисогорский Ўзбекистон–Россия савдо ҳажмини оширишни муҳокама қилди

Лазиз Кудратов Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Кирилл Лисогорский билан учрашиб, савдо ҳажмини ошириш ва саноат кооперациясини кенгайтиришни муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Россия саноат ва савдо вазирининг биринчи ўринбосари Кирилл Лисогорский билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда томонлар савдо-иқтисодий ва саноат соҳаларидаги ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди. Шунингдек, ўзаро савдо ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига эътибор қаратилди.

2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 13 миллиард долларга етиб, 8,4 фоизга ўсди.

Ижобий динамика жорий йилда ҳам сақланмоқда: 2026 йил январь ойида ўзаро савдо 37 фоизга ошиб, 1,1 миллиард долларни ташкил этди.
Учрашувда Қўшма лойиҳа офиси фаолияти ва икки мамлакат идоралари ўртасидаги мувофиқлаштириш масалалари ҳам қайд этилди.
Шунингдек, 20–22 апрель кунлари Тошкентда бўлиб ўтадиган 6-Халқаро саноат кўргазмаси — “ИННОПРОМ. Марказий Осиё”га тайёргарлик масалалари муҳокама қилинди.
