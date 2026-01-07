https://sputniknews.uz/20260107/2025-yil-uzbekistan-investitsiya-54679006.html
2025 йилда Ўзбекистонга $43,1 млрд инвестиция киритилди — Россия иккинчи йирик инвестор
2025 йилда Ўзбекистонга киритилган хорижий инвестициялар ҳажми 43,1 млрд долларни ташкил этди. Россиядан келган сармоя 4,8 млрд долларга етиб, ҳамкор давлатлар орасида иккинчи ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
2025 йил якунларига кўра, Россия Ўзбекистонга 4,8 миллиард доллар сармоя киритиб, иккинчи йирик инвестор бўлди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, 2025 йилда Ўзбекистонда ўзлаштирилган хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми ўтган йилга нисбатан 24 фоизга ўсиб, 43,1 миллиард долларга етган. Ушбу маблағларнинг асосий қисмини 38,2 миллиард доллар миқдоридаги тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, шунингдек, 4,9 миллиард доллар халқаро молия институтлари маблағлари ташкил этган.
Энг йирик инвестор сифатида Хитой етакчилик қилмоқда — 15,5 миллиард доллар, кучли учликдан эса Туркия ҳам ўрин олган — 2,6 миллиард доллар.
Вазирлик маълумотига кўра, инвестицион ишончнинг ўсиши Ўзбекистон бозорига дунёнинг етакчи брендлари кириб келиши ҳамда асосий ҳамкорлар — Хитой, Россия, Туркия, Саудия Арабистони ва БАА билан фаол ҳамкорлик билан тасдиқланмоқда.
Аввалроқ, Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Хўжаев 3 декабрь куни Тошкентда бўлиб ўтган Россия–Ўзбекистон ҳукуматлараро комиссия йиғилишида 2025 йилда Россиядан Ўзбекистон иқтисодиётига 5 миллиард долларга яқин инвестиция киритилиши кутилаётганини билдирган эди.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги баҳолашича, Ўзбекистон келгусида ҳам ҳар йили Россиядан камида 5 миллиард доллар сармоя жалб қилиш ниятида. Айни пайтда Россия Ўзбекистондаги энг йирик инвесторлардан бири бўлиб қолмоқда: Россия компанияларининг мамлакат иқтисодиётига киритган жами инвестициялари 15 миллиард доллардан ошган, 360 га яқин қўшма лойиҳа портфели эса қарийб 60 миллиард долларни ташкил этмоқда.