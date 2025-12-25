https://sputniknews.uz/20251225/cis-investitsiyalar-osish-54455993.html
МДҲда ўзаро инвестициялар 41,6 млрд долларга етди — етакчи ўсиш Ўзбекистон ва Қозоғистонда
МДҲда ўзаро инвестициялар 41,6 млрд долларга етди — етакчи ўсиш Ўзбекистон ва Қозоғистонда
Сергей Лебедев маълум қилишича, МДҲ мамлакатлари ўртасидаги савдо 18 фоизга ошди, ўзаро инвестициялар ҳажми эса 41,6 млрд долларга етди.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Сўнгги тўрт йил ичида Мустақил Ҳамдўстлик Давлатлари мамлакатлари (МДҲ) ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 18 фоизга ошган. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 2025 йил ўрталарига келиб Ҳамдўстлик мамлакатлари ўртасидаги жамғарилган ўзаро инвестициялар ҳажми рекорд даражадаги 41,6 миллиард долларга етган. Бу кўрсаткич сўнгги ўн йил ичида ярмидан кўпроқ ўсган.Лебедевнинг таъкидлашича, минтақанинг энг йирик иқтисодиёти бўлган Россия объектив равишда энг йирик инвестор сифатида майдонга чиқмоқда. Шунингдек, Лебедевнинг таъкидлашича, энергетика, транспорт ва алоқа соҳаларидаги трансчегаравий ҳамкорлик ушбу тармоқларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаб, транзит салоҳиятини кенг рўёбга чиқаришга хизмат қилмоқда.
Янгиликлар
uz_UZ
МДҲда ўзаро инвестициялар 41,6 млрд долларга етди — етакчи ўсиш Ўзбекистон ва Қозоғистонда
13:43 25.12.2025 (янгиланди: 14:39 25.12.2025)
МДҲ мамлакатлари ўртасидаги жамғарилган ўзаро инвестициялар 41,6 миллиард долларга етди, энг юқори ўсиш эса Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳиссасига тўғри келди.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik.
Сўнгги тўрт йил ичида Мустақил Ҳамдўстлик Давлатлари мамлакатлари (МДҲ) ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 18 фоизга ошган. Бу ҳақда МДҲ бош котиби Сергей Лебедев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, 2025 йил ўрталарига келиб Ҳамдўстлик мамлакатлари ўртасидаги жамғарилган ўзаро инвестициялар ҳажми рекорд даражадаги 41,6 миллиард долларга етган. Бу кўрсаткич сўнгги ўн йил ичида ярмидан кўпроқ ўсган.
Лебедевнинг таъкидлашича, минтақанинг энг йирик иқтисодиёти бўлган Россия объектив равишда энг йирик инвестор сифатида майдонга чиқмоқда.
Айни пайтда инвестиция оқимининг энг сезиларли ўсиши Марказий Осиёга, хусусан Қозоғистон ва Ўзбекистонга тўғри келмоқда.
Шунингдек, Лебедевнинг таъкидлашича, энергетика, транспорт ва алоқа соҳаларидаги трансчегаравий ҳамкорлик ушбу тармоқларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаб, транзит салоҳиятини кенг рўёбга чиқаришга хизмат қилмоқда.