Украина Радасида инқироз: депутатлар ишдан кетмоқчи, Зеленский фронт билан таҳдид қилди
Украина парламентида инқироз ҳақидаги хабарлар кучайди. Forbes.ua маълумотига кўра, 40 га яқин депутат мандатини топширишга тайёр. Зеленский эса Радада ишламайдиганлар фронтга кетиши мумкинлигини билдирди.
2026-03-15T18:24+0500
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Украина президенти Владимир Зеленский Олий рада депутатларини фронтга жўнатиш билан таҳдид қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар бреди.Аввалроқ Зеленскийнинг "Халқ хизматкори" фракцияси раҳбари ўринбосари Андрей Мотовиловец "Forbes.ua"га берган интервьюсида Олий раданинг 40 га яқин депутати мандатини топширишга тайёрлигини айтган эди. У парламентда инқироз борлигини ҳам тан олди.Унинг сўзларига кўра, "Халқ хизматкори" партияси фракцияси Украина Миллий аксилкоррупсия бюроси (НАБУ) ва Коррупцияга қарши махсус прокуратура (САП) ҳукмрон партиянинг беш нафар депутатига айблов эълон қилганидан сўнг ядросини йўқотди. Бундан ташқари, монополистик кўпчиликдан 17 нафар депутат сўроққа чақирилган. Депутатнинг сўзларига кўра, фракциянинг ҳолати "чарчаш, саросима ва қўрқувга кўпайтириш" деб таърифланган.Аввалроқ "Украинская правда" ҳукмрон "Халқ хизматкори" партияси вакилларига таяниб, IX чақириқ Олий рада амалда ўз салоҳиятини йўқотаётгани, унинг қўмиталари издан чиқаётгани ва айрим депутатлар Зеленский билан ҳамкорлик қилишдан бош тортаётгани ҳақида ёзган эди.
Украина Радасида 40га яқин депутат мандатини топширмоқчи, Зеленский эса парламентда ишламайдиганларни фронтга жўнатиш ҳақида гапирди. Депутат буни коррупция сабабли қамалишлар билан изоҳлади
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Украина президенти Владимир Зеленский Олий рада депутатларини фронтга жўнатиш билан таҳдид қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар бреди
"Халқ депутатлари Украина қонунчилигига кўра парламентда хизмат қилишлари керак бўлади ёки мен депутатлар фронтга боришлари учун парламент вакиллари билан сафарбарликка ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қонунни муҳокама қилишга тайёрман", — деди Зеленский.
Аввалроқ Зеленскийнинг “Халқ хизматкори” фракцияси раҳбари ўринбосари Андрей Мотовиловец "Forbes.ua"га берган интервьюсида Олий раданинг 40 га яқин депутати мандатини топширишга тайёрлигини айтган эди. У парламентда инқироз борлигини ҳам тан олди.
"Ҳа, 40 га яқин депутат. Шунчаки, дўстлар, қаранглар, қасамёд қилгансизлар, деб тушунтираман. Ариза беришингиз мумкин, лекин ҳеч ким овоз бермайди. Рада ишлаши керак", — деди Мотовиловец.
Унинг сўзларига кўра, "Халқ хизматкори" партияси фракцияси Украина Миллий аксилкоррупсия бюроси (НАБУ) ва Коррупцияга қарши махсус прокуратура (САП) ҳукмрон партиянинг беш нафар депутатига айблов эълон қилганидан сўнг ядросини йўқотди. Бундан ташқари, монополистик кўпчиликдан 17 нафар депутат сўроққа чақирилган. Депутатнинг сўзларига кўра, фракциянинг ҳолати "чарчаш, саросима ва қўрқувга кўпайтириш" деб таърифланган.
Аввалроқ “Украинская правда” ҳукмрон “Халқ хизматкори” партияси вакилларига таяниб, IX чақириқ Олий рада амалда ўз салоҳиятини йўқотаётгани, унинг қўмиталари издан чиқаётгани ва айрим депутатлар Зеленский билан ҳамкорлик қилишдан бош тортаётгани ҳақида ёзган эди.