Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Туркияда бедарак йўқолган фуқароларни қидириш бўйича ҳамкорликни кучайтиради
Ўзбекистон Туркияда бедарак йўқолган фуқароларни қидириш бўйича ҳамкорликни кучайтиради
Ўзбекистон дипломатлари ва Туркия ИИВ вакиллари учрашувида бедарак йўқолган фуқароларни тезкор қидириш, маълумот алмашишни кучайтириш ва қўшма ишчи гуруҳ тузиш масалалари муҳокама қилинди.
2026-03-15T17:51+0500
2026-03-15T17:51+0500
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ўзбекистон дипломатлари Туркия ИИВ вакиллари билан учрашувда йўқолган фуқароларни тезкор қидириш масалалари бўйича маълумот алмашишни кучайтиришга келишиб олди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Шунингдек, тегишли идоралар ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорлик механизмларини йўлга қўйиш ва қўшма ишчи гуруҳ тузишга ҳам келишилди.Учрашувда Туркия ҳудудида вақтинча ёки доимий яшаётган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, бедарак йўқолган ватандошларни қидириш, шунингдек, маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан чет эл фуқароларининг мурожаатларини қабул қилиш тартибини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди.Бундан ташқари, жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган Ўзбекистон фуқаролари билан учрашувларни ташкил этиш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
ўзбекистон туркия, йўқолган фуқаролар, бедарак йўқолган ватандошлар, туркия иив, ўзбекистон дипломатлари, маълумот алмашиш, қўшма ишчи гуруҳ, фуқаролар ҳуқуқлари, жазони ижро этиш муассасаси
ўзбекистон туркия, йўқолган фуқаролар, бедарак йўқолган ватандошлар, туркия иив, ўзбекистон дипломатлари, маълумот алмашиш, қўшма ишчи гуруҳ, фуқаролар ҳуқуқлари, жазони ижро этиш муассасаси

Ўзбекистон Туркияда бедарак йўқолган фуқароларни қидириш бўйича ҳамкорликни кучайтиради

17:51 15.03.2026
© Sputnik / Павел Бедняков — Стамбул, архивное фото
Стамбул, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2026
© Sputnik / Павел Бедняков
Ўзбекистон ва Туркия бедарак йўқолган фуқароларни тезкор қидириш, маълумот алмашишни кучайтириш ва қўшма ишчи гуруҳ тузишга келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ўзбекистон дипломатлари Туркия ИИВ вакиллари билан учрашувда йўқолган фуқароларни тезкор қидириш масалалари бўйича маълумот алмашишни кучайтиришга келишиб олди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.
Шунингдек, тегишли идоралар ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорлик механизмларини йўлга қўйиш ва қўшма ишчи гуруҳ тузишга ҳам келишилди.
Учрашувда Туркия ҳудудида вақтинча ёки доимий яшаётган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, бедарак йўқолган ватандошларни қидириш, шунингдек, маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан чет эл фуқароларининг мурожаатларини қабул қилиш тартибини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Бундан ташқари, жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган Ўзбекистон фуқаролари билан учрашувларни ташкил этиш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
