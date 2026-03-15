ОАВ: Белгия Россия билан келишувга чақирмоқда, Европа Украинани яна 2 йил жангга ундамоқда
Бельгия бош вазири Россия билан келишувни энг реал ечим деб атади. Шу фонда ОАВ Европа Украинани яна бир ярим-икки йил жангни давом эттиришга ундаётганини ёзмоқда. Трамп эса Зеленскийни танқид қилди.
2026-03-15T13:55+0500
https://sputniknews.uz/20260218/russia-ukraine-muzokaralar-bayonot-55796700.html
бельгия россия келишув, европа украина уруш, украина яна 2 йил жанг, барт де вевер, трамп зеленский, россия украина музокара, европа киев, украина сайловлари, nbc интервью, украинская правда
13:55 15.03.2026
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Белгия бош вазири Барт де Вевер Европа Иттифоқини Россия билан Украина бўйича музокараларга қўшилишга чақирди ва Москва билан келишувни ҳозирча энг реал ечим деб атади
.
У “Echo” газетасига берган интервьюсида Европа АҚШ иштирокисиз Украинани чекланмаган муддат қўллаб-қувватлашга, Киевга қурол етказиб бериш орқали Россияга босим ўтказишга ёки Москвани иқтисодий жиҳатдан яккалаб қўйишга қодир эмаслигини таъкидлади. Шу боис, унинг фикрича, ягона йўл — келишувга эришиш.
Де Вевер, шунингдек, Европа музокаралар столида мандатсиз қолиб кетаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолатда АҚШ ва Россия ўртасидаги эҳтимолий келишув Европа учун ноқулай бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, “Украинская правда” нашри Владимир Зеленскийнинг “Слуга народа” партиясидаги манбасига таяниб, Европа Киевни урушни яна бир неча йил давом эттиришга ундаётганини ёзди.
“Европаликлар: "Яна бир ярим-икки йил жанг қилиб туринглар. Биз сизга пул берамиз",- деди. Уларнинг таъсири остида Зеленский сиёсий раҳбариятга Украинада яна бир неча йил сайлов ўтказилмаслиги ва бундай вазиятда Рада қандай ишлаши бўйича сценарий ишлаб чиқиш вазифасини топширди”, — дея манба сўзларини келтиради нашр.
АҚШ президенти Дональд Трамп эса Владимир Зеленскийнинг Украина бўйича битим тузишга шошилмаётганидан ҳайратланганини билдирди. NBC телеканалига берган интервьюсида у Зеленский билан келишиш Владимир Путинга қараганда қийинроқ эканини айтди.
Трамп, шунингдек, Эронга қарши операция фонида Зеленский таклиф этган ёрдамга эҳтиёж йўқлигини билдирди. Унинг айтишича, Вашингтон ёрдам сўрайдиган сўнгги одам — бу Зеленский.
Аввалроқ Зеленский АҚШдан Яқин Шарқда дронларга қарши кураш бўйича сўров олганини, шунингдек, зарур маблағ ажратиш ва бунинг учун Украина ҳарбийларининг минтақада бўлишини таъминлаш юзасидан топшириқ берганини айтган эди.