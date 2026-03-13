https://sputniknews.uz/20260313/peskov-ukraina-muzokaralar-56269016.html
Песков: Москва Украина бўйича уч томонлама музокаралар давом этишига умид қилади
Песков: Москва Украина бўйича уч томонлама музокаралар давом этишига умид қилади
13.03.2026
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Россия Украина бўйича уч томонлама музокараларнинг янги раунди бўлиб ўтишига умид қилмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шу ҳафта бошида Дмитрий Песков Истанбул яна Украина бўйича музокаралар учун майдонга айланиши мумкинлигини истисно қилмади. ОАВ кейинги учрашув февраль охири-март бошларида Абу-Дабида ўтказилиши ҳақида ёзганди. Бироқ Яқин Шарқда можаро авж олганлиги сабабли томонлар муқобил жойни излай бошлади. Песков Абу-Даби ҳозир Форс кўрфази мамлакатларидаги вазият туфайли музокаралар учун мумкин бўлган майдон сифатида кўрилмаётганини тасдиқлади.Уч томонлама музокараларнинг биринчи раунди 23-24 январь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтди. Кейинги раунд ҳам ўша ерда 4-5 февраль кунлари бўлиб ўтди. Кейин томонлар 17-18 февраль кунлари Женевада музокаралар ўтказишди. Томонлар музокараларни оғир, бироқ шиддатли ва самарали деб аташди.
украина
