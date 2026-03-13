https://sputniknews.uz/20260313/aliment-tolovchilar-56268189.html
Алимент тўловчиларнинг хорижга чиқиб ишлаш тартиби соддалаштириши мумкин
Алимент тўловчиларнинг хорижга чиқиб ишлаш тартиби соддалаштириши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Хорижда ишлаш истагида бўлган алимент тўловчилар билан уч томонлама шартнома тузиб, тил ва касбга ўргатиб, хорижга юқори даромадли ишларга юборилиши мумкин.Президент мутасаддиларга бу масалани чуқур ўрганиб, тегишли таклиф киритишни топширди.
2026-03-13T16:30+0500
2026-03-13T16:30+0500
2026-03-13T17:51+0500
жамият
ўзбекистон
алимент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21549503_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1212146f3da80518437d1606f7dc6dfa.jpg
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Ўзбекистонда алимент тўловчиларга ҳам чет элга чиқиб ишлаш имкони берилиши мумкин. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида аҳоли мурожаатлари билан ишлаш тизимини такомиллаштириш юзасидан видеоселектор йиғилишида бу масала муҳокама қилинди.Қайд этилишича, 2025 йилда алимент билан боғлиқ 70 мингта мурожаат келиб тушган. Мажбурий ижро бюроси алимент бўйича ариза тушса, ундириб бераётгани, лекин алимент тўловчининг расмий даромади бўлмагани учун мурожаатларнинг 30 фоизи ҳал қилинмасдан қолаётгани кўрсатиб ўтилди.Бу борада ҳокимлар алимент тўловчиларнинг қанчасининг касби бор, лекин ишсиз, қанчасини ўқитиш кераклигини таҳлил қилмаётгани, шундан келиб чиқиб, бандлик бўлими ва “маҳалла еттилиги” олдига аниқ масала қўймаётгани танқид қилинди. Ҳудудларда ишларни шу тартибда ташкил қилса, алимент бўйича мурожаатлар икки карра камайиши мумкинлиги қайд этилди.Ташкилий миграция асосида одамларни ўқитиб, чет элдаги юқори даромадли ишларга юбориш бўйича тизим яратилгани, лекин алимент мажбурияти бўлган одамлар бу имкониятдан фойдалана олмаётгани қайд этилди. Чунки фуқаро четга чиқиши учун 5 йиллик алимент пулини олдиндан тўлаши ёки алимент олувчидан ёзма розилик олиши керак.Хорижда ишлаш истагида бўлган алимент тўловчилар билан уч томонлама шартнома тузиб, тил ва касбга ўргатиб, хорижга юқори даромадли ишларга юборилиши мумкин.Президент мутасаддиларга бу масалани чуқур ўрганиб, тегишли таклиф киритишни топширди.
https://sputniknews.uz/20251127/aliment-sugurta-chet-el-chiqish-53763955.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21549503_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4e00b26ef6b6ecc1c398a34c7cf59d91.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алимент тўловчилар четга чиқиб ишлаш рухсат
алимент тўловчилар четга чиқиб ишлаш рухсат
Алимент тўловчиларнинг хорижга чиқиб ишлаш тартиби соддалаштириши мумкин
16:30 13.03.2026 (янгиланди: 17:51 13.03.2026)
Хорижда ишлаш истагида бўлган алимент тўловчилар билан уч томонлама шартнома тузиб, тил ва касбга ўргатиб, хорижга юқори даромадли ишларга юборилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik.
Ўзбекистонда алимент тўловчиларга ҳам чет элга чиқиб ишлаш имкони берилиши мумкин. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида аҳоли мурожаатлари билан ишлаш тизимини такомиллаштириш юзасидан видеоселектор йиғилишида бу масала муҳокама қилинди.
Қайд этилишича, 2025 йилда алимент билан боғлиқ 70 мингта мурожаат келиб тушган. Мажбурий ижро бюроси алимент бўйича ариза тушса, ундириб бераётгани, лекин алимент тўловчининг расмий даромади бўлмагани учун мурожаатларнинг 30 фоизи ҳал қилинмасдан қолаётгани кўрсатиб ўтилди.
Бу борада ҳокимлар алимент тўловчиларнинг қанчасининг касби бор, лекин ишсиз, қанчасини ўқитиш кераклигини таҳлил қилмаётгани, шундан келиб чиқиб, бандлик бўлими ва “маҳалла еттилиги” олдига аниқ масала қўймаётгани танқид қилинди. Ҳудудларда ишларни шу тартибда ташкил қилса, алимент бўйича мурожаатлар икки карра камайиши мумкинлиги қайд этилди.
Ташкилий миграция асосида одамларни ўқитиб, чет элдаги юқори даромадли ишларга юбориш бўйича тизим яратилгани, лекин алимент мажбурияти бўлган одамлар бу имкониятдан фойдалана олмаётгани қайд этилди. Чунки фуқаро четга чиқиши учун 5 йиллик алимент пулини олдиндан тўлаши ёки алимент олувчидан ёзма розилик олиши керак.
Хорижда ишлаш истагида бўлган алимент тўловчилар билан уч томонлама шартнома тузиб, тил ва касбга ўргатиб, хорижга юқори даромадли ишларга юборилиши мумкин.
Президент мутасаддиларга бу масалани чуқур ўрганиб, тегишли таклиф киритишни топширди.