https://sputniknews.uz/20251127/aliment-sugurta-chet-el-chiqish-53763955.html
Алимент тўловчилар суғурта билан вақтинчалик чет элга чиқиши мумкин бўлади
Алимент тўловчилар суғурта билан вақтинчалик чет элга чиқиши мумкин бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Адлия вазирлигига кўра, суғурта полисига эга алимент тўловчилар илтимоснома берганда, уларнинг чет элга чиқиш чеклови давлат ижрочиси томонидан вақтинча тўхтатиб турилади.
2025-11-27T09:53+0500
2025-11-27T09:53+0500
2025-11-27T10:16+0500
ўзбекистон
мажбурий ижро бюроси (миб)
хориж давлатлар
адлия вазирлиги
янги қоидалар
жамият
алимент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/13/24667876_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_16ef945234aff3c7fbbeca92031a19b4.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда алимент тўловчиларга суғурта полиси орқали чет элга чиқиш чекловини вақтинча тўхтатиш имкони берилмоқда. Адлия вазирлиги тегишли низомга киритилган қўшимчаларни давлат рўйхатидан ўтказди.Бундай суғурта хизматларини тегишли лицензияга эга суғурталовчилар амалга оширади.Суғурта полиси ҳақидаги маълумот Мажбурий ижро бюроси томонидан Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг ахборот тизими орқали автоматик равишда текширилади.
https://sputniknews.uz/20250816/chet-elga-chiqish-taqiq-51281461.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/13/24667876_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_7a3db41424b2ef39061719869daa6dab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, алимент тўловчилар, суғурта полиси, чет элга чиқиш чеклови, адлия вазирлиги, миб, суғурта, лицензияли суғурталовчилар, истиқболли лойиҳалар агентлиги
ўзбекистон, алимент тўловчилар, суғурта полиси, чет элга чиқиш чеклови, адлия вазирлиги, миб, суғурта, лицензияли суғурталовчилар, истиқболли лойиҳалар агентлиги
Алимент тўловчилар суғурта билан вақтинчалик чет элга чиқиши мумкин бўлади
09:53 27.11.2025 (янгиланди: 10:16 27.11.2025)
Суғурта полисига эга алимент тўловчилар илтимоснома билан мурожаат қилганда, давлат ижрочиси уларнинг чет элга чиқиш чекловини вақтинча тўхтатиб туради
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда алимент тўловчиларга суғурта полиси орқали чет элга чиқиш чекловини вақтинча тўхтатиш имкони берилмоқда. Адлия вазирлиги тегишли низомга киритилган қўшимчаларни давлат рўйхатидан ўтказди
.
Маълумотларга кўра, алимент қарзи мавжуд бўлган шахс суғурта полисини илова қилиб илтимоснома билан мурожаат этса, давлат ижрочиси унинг чет давлатга чиқишига қўйилган вақтинчалик чекловни тўхтатиб туради.
Бундай суғурта хизматларини тегишли лицензияга эга суғурталовчилар амалга оширади.
Суғурта полиси ҳақидаги маълумот Мажбурий ижро бюроси томонидан Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг ахборот тизими орқали автоматик равишда текширилади.