"Юз грамм ичдим ва шу ерга келиб қолдим": ароқ сабабли фронтга келган украиналик ҳарбий
"Юз грамм ичдим ва шу ерга келиб қолдим": ароқ сабабли фронтга келган украиналик ҳарбий
Асирга олинган украиналик ҳарбий Дмитрий Оболоник ароқ ичганидан кейин ТЦК томонидан олиб кетилгани, касалликларига қарамай соғлом деб топилгани ва фронтга юборилганини айтди.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Россия ҳарбийлари қўлига асир тушган украиналик ҳарбий Дмитрий Оболоник ароқ сабаб қандай қилиб урушга бориб қолганини ҳикоя қилди.У гепатит C ва сурункали гастритдан азият чекишини, шунингдек, соғлиғи билан боғлиқ бошқа муаммолари ҳам борлигини айтди. Бироқ, унинг сўзларига кўра, тиббий комиссия бу ҳолатларни инобатга олмаган ва уни тўлиқ соғлом деб топган.Шунингдек, Оболоник уни асирга олган россиялик ҳарбийларнинг унга муносабати Украина Қуролли кучларида кўрган муносабатдан кўра инсонийроқ бўлганини таъкидлади.Яна бир ҳолатда эса Запорожье вилоятида позицияда турган украиналик аскар қўмондондан хизматдошини зудлик билан алмаштиришни сўраган. Аудиоёзувга кўра, у шериги спиртли ичимлик ёки гиёҳванд модда таъсирида бўлганини айтган. Қўмондон эса унинг шахсий буюмларини текширишни буюрган.Аскар ўз хавотирини яширмаган.
украина
12:27 12.03.2026 (янгиланди: 12:34 12.03.2026)
Видеода украиналик ҳарбий ароқ ичганидан кейин ҳарбий комиссариатга олиб кетилганини айтган. Бошқа бир ҳолатда украналик аскар позициядаги эҳтимол маст ёки гиёҳванд шеригидан шикоят қилган.
Россия ҳарбийлари қўлига асир тушган украиналик ҳарбий Дмитрий Оболоник ароқ сабаб қандай қилиб урушга бориб қолганини ҳикоя қилди
“Дўконга чиқдим, қарасам у ерда ароқ қуйишяпти, 100 грамм ичиш учун бордим — 100 грамм ичдим. ТЦК (ҳарбий комиссариат) машинасида кимлардир келди, мени машинага юклади, бир шиша ароқ сотиб олиб беришди. Широково ҳарбий комиссарлигига олиб кетишди. Йўлда кетаётганимизда мен ароқни шишанинг ўзидан бўшатдим”, — деди Оболоник Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилган видеода.
У гепатит C ва сурункали гастритдан азият чекишини, шунингдек, соғлиғи билан боғлиқ бошқа муаммолари ҳам борлигини айтди. Бироқ, унинг сўзларига кўра, тиббий комиссия бу ҳолатларни инобатга олмаган ва уни тўлиқ соғлом деб топган.
“Ўқишдан ўтдим, супер жангчи бўлмадим, чунки у ерда тайёргарлик умуман нолга тенг эди. Мени нега бу армияга олишганини тушунмайман. Ҳаммаси синиқ. Умуртқа, қовурғалар. Тўртта мия чайқалиши”, — дея қўшимча қилди у.
Шунингдек, Оболоник уни асирга олган россиялик ҳарбийларнинг унга муносабати Украина Қуролли кучларида кўрган муносабатдан кўра инсонийроқ бўлганини таъкидлади.
Яна бир ҳолатда эса Запорожье вилоятида позицияда турган украиналик аскар қўмондондан хизматдошини зудлик билан алмаштиришни сўраган. Аудиоёзувга кўра, у шериги спиртли ичимлик ёки гиёҳванд модда таъсирида бўлганини айтган. Қўмондон эса унинг шахсий буюмларини текширишни буюрган.
Аскар ўз хавотирини яширмаган.
“Эрталабгача алмаштиринг... Мен ўз ҳаётимни қандайдир ичкиликбоз ёки гиёҳванд томонидан хавф остига қўймоқчи эмасман”, — деган у.