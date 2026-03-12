https://sputniknews.uz/20260312/armenia-gumanitar-yordam-rad-etish-56247041.html
Арманистон гуманитар ёрдамни рад этишини изоҳлашга қийналди — Россия ТИВ
Россия ТИВ расмий вакили Арманистоннинг Қорабоғдан кўчирилганлар учун Россия гуманитар ёрдамини қабул қилмаслик сабаби жавоблардан кўра кўпроқ савол туғдиришини айтди. Унга кўра, Москва томони 140 тоннага яқин ёрдам юборган
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Арманистоннинг Қорабоғдан кўчирилганлар учун Россия инсонпарварлик ёрдамини қабул қилмаслик сабаби жавоблардан кўра кўпроқ савол туғдиради. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди.Аввалроқ РИА Новости Еревандаги дипломатик манбага таяниб, Арманистон Қорабоғдан мажбурий кўчирилганлар учун Россиядан навбатдаги инсонпарварлик ёрдами партиясини қабул қилмагани ҳақида хабар берган эди.Захарованинг айтишича, Россия томони кўчиб ўтганлар учун 140 тоннага яқин инсонпарварлик ёрдами топширган бўлиб, у биринчи эҳтиёж маҳсулотлари ва болалар тўпламларини ўз ичига олган. Шу билан бирга, Арманистон фуқароларидан бундай ёрдамни олиш бўйича мурожаатлар сони ортиб борган.Унинг сўзларига кўра, расмий Ереван рад этиш сабабини мамлакат қонунчилигига кўра сайловолди даврида хайрия ёрдамига чеклов борлиги билан изоҳлаган.Захарова эса бундай қарор ортида сайловолди манфаатлари туриши мумкинлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Арманистоннинг Қорабоғдан кўчирилганлар учун Россия инсонпарварлик ёрдамини қабул қилмаслик сабаби жавоблардан кўра кўпроқ савол туғдиради. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди.
Аввалроқ РИА Новости Еревандаги дипломатик манбага таяниб, Арманистон Қорабоғдан мажбурий кўчирилганлар учун Россиядан навбатдаги инсонпарварлик ёрдами партиясини қабул қилмагани ҳақида хабар берган
эди.
Захарованинг айтишича, Россия томони кўчиб ўтганлар учун 140 тоннага яқин инсонпарварлик ёрдами топширган бўлиб, у биринчи эҳтиёж маҳсулотлари ва болалар тўпламларини ўз ичига олган. Шу билан бирга, Арманистон фуқароларидан бундай ёрдамни олиш бўйича мурожаатлар сони ортиб борган.
Унинг сўзларига кўра, расмий Ереван рад этиш сабабини мамлакат қонунчилигига кўра сайловолди даврида хайрия ёрдамига чеклов борлиги билан изоҳлаган.
Захарова эса бундай қарор ортида сайловолди манфаатлари туриши мумкинлигини айтди.
"Равшанки, Ереваннинг фақат хайрия ва ҳеч қандай сиёсий маънога эга бўлмаган инсонпарварлик ёрдамидан воз кечиши Россия ҳақидаги ҳар қандай эслатмани йўқотиш расмийларнинг сайловолди истаги билан боғлиқ. Кимга ёмонлик қилишади? Ўз фуқароларига", - деди Россия ТИВ расмий вакили.