"Sputnik"да Россия -Ўзбекистон солиқ ҳамкорлиги ва блогерлар даромадлари муҳокама қилинади

12 март куни Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россия-Ўзбекистон солиқ ҳамкорлиги, блогерлар даромадлари назорати ва солиқ органлари очиқлигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. 12 март куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Солиқ ҳамкорлиги: рақамлаштириш ва тажриба алмашиш" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади. Унда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги солиқ ҳамкорлиги масалалари муҳокама қилинади.Тадбирда қуйидаги масалалар муҳокама қилинади:Иштирокчилар:Иштирок этиш учун журналистлар таклиф етилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
17:51 11.03.2026 (янгиланди: 18:08 11.03.2026)
Блогерларнинг даромадлари ва онлайн фаолиятини назорат қилиш бўйича халқаро ва минтақавий тажриба, солиқ органлари очиқлигини ошириш ҳамда бошқа долзарб масалалар муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
12 март куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида “Солиқ ҳамкорлиги: рақамлаштириш ва тажриба алмашиш” мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Унда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги солиқ ҳамкорлиги масалалари муҳокама қилинади.
Тадбирда қуйидаги масалалар муҳокама қилинади:
блогерлар даромадларини назорат қилиш ва онлайн фаолият бўйича халқаро ҳамда минтақавий тажриба;
сервисга йўналтирилган ёндашувларни жорий этиш ва солиқ органлари очиқлигини ошириш;
солиқ тўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида Ягона солиқ ҳисобварағини қўллаш;
фуқаролар билан мулоқот учун рақамли хизматлар ва медиа воситаларини ривожлантириш.
Солиқ қўмитаси Бюджет даромадларини прогнозлаштириш департаменти директори ўринбосари Ҳамдамбек Бобожонов;
Солиқ қўмитаси Иқтисодий таҳлил ва яширин иқтисодиётни мониторинг қилиш бошқармаси бош давлат солиқ инспектори Камола Ахмеджанова.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев