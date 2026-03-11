Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун Ўзбекистонда дам олиш ташкил этилиши мумкин

Ўзбекистон
Туризм қўмитаси делегацияси Россия Мустақил касаба уюшмалари федерацияси раҳбарияти билан учрашувда уюшган дам олиш, санаторийлар, маданий саёҳатлар ва туристик оқимни ошириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Туризм қўмитаси делегацияси Россия Мустақил касаба уюшмалари федерацияси раҳбарияти билан учрашув ўтказиб, ҳамкорликни кенгайтириш ва уюшган дам олиш соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.Асосий эътибор Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун дам олишни ташкил этиш ташаббусига қаратилди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг касаба уюшмалари ижтимоий дастурларига интеграция қилиниши мумкин бўлган туристик имкониятлари тақдим этилди.Томонлар Ўзбекистондаги замонавий корхоналар ва эркин иқтисодий зоналарга ташрифларни ўз ичига олган саноат туризми истиқболларига ҳам эътибор қаратди.Учрашув якунида туристик оқимни оширишга қаратилган келишув лойиҳасини ишлаб чиқишга келишиб олинди. Ўзбекистон томони қўшма ишчи гуруҳ тузишни таклиф қилди ва Россия вакилларини танишув сафарига таклиф этди.
ўзбекистон, россия, туризм қўмитаси, касаба уюшмалари, уюшган дам олиш, туристик оқим, самарқанд, бухоро, хива, санаторий, тянь-шань, саноат туризми
Делегация Комитета по туризму провела встречу с руководством Федерации профсоюзов РФ
Туризм қўмитаси делегацияси Россия касаба уюшмалари билан учрашувда ҳамкорликни кенгайтириш ва йирик корхоналари ходимларининг Ўзбекистонда дам олишини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Туризм қўмитаси делегацияси Россия Мустақил касаба уюшмалари федерацияси раҳбарияти билан учрашув ўтказиб, ҳамкорликни кенгайтириш ва уюшган дам олиш соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
Асосий эътибор Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун дам олишни ташкил этиш ташаббусига қаратилди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг касаба уюшмалари ижтимоий дастурларига интеграция қилиниши мумкин бўлган туристик имкониятлари тақдим этилди.
Жумладан, Самарқанд, Бухоро ва Хивага маданий-маърифий саёҳатлар, модернизация қилинаётган курорт ҳудудларида санаторий-соғломлаштириш дам олишлари, шунингдек, Тянь-Шань тоғларида тоғ ва фаол туризм йўналишлари муҳокама қилинди.
Томонлар Ўзбекистондаги замонавий корхоналар ва эркин иқтисодий зоналарга ташрифларни ўз ичига олган саноат туризми истиқболларига ҳам эътибор қаратди.
Учрашув якунида туристик оқимни оширишга қаратилган келишув лойиҳасини ишлаб чиқишга келишиб олинди. Ўзбекистон томони қўшма ишчи гуруҳ тузишни таклиф қилди ва Россия вакилларини танишув сафарига таклиф этди.
