https://sputniknews.uz/20260311/russia-korxona-xodimlar-uzbekistan-dam-olish-56222039.html
Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун Ўзбекистонда дам олиш ташкил этилиши мумкин
Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун Ўзбекистонда дам олиш ташкил этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Туризм қўмитаси делегацияси Россия Мустақил касаба уюшмалари федерацияси раҳбарияти билан учрашувда уюшган дам олиш, санаторийлар, маданий саёҳатлар ва туристик оқимни ошириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-03-11T16:34+0500
2026-03-11T16:34+0500
2026-03-11T16:34+0500
ўзбекистон
туризм
туризм қўмитаси
касаба уюшмалари
иқтисод
сайёҳлар
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0b/56221316_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_67ed2b54e0270180a6bab2fd67e165b2.png
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Туризм қўмитаси делегацияси Россия Мустақил касаба уюшмалари федерацияси раҳбарияти билан учрашув ўтказиб, ҳамкорликни кенгайтириш ва уюшган дам олиш соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.Асосий эътибор Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун дам олишни ташкил этиш ташаббусига қаратилди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг касаба уюшмалари ижтимоий дастурларига интеграция қилиниши мумкин бўлган туристик имкониятлари тақдим этилди.Томонлар Ўзбекистондаги замонавий корхоналар ва эркин иқтисодий зоналарга ташрифларни ўз ичига олган саноат туризми истиқболларига ҳам эътибор қаратди.Учрашув якунида туристик оқимни оширишга қаратилган келишув лойиҳасини ишлаб чиқишга келишиб олинди. Ўзбекистон томони қўшма ишчи гуруҳ тузишни таклиф қилди ва Россия вакилларини танишув сафарига таклиф этди.
https://sputniknews.uz/20251216/uzbekistan-russia-sanoat-turizm-54211238.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0b/56221316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_185ce111fe919eb9dcf9c1b3cd0aee22.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, россия, туризм қўмитаси, касаба уюшмалари, уюшган дам олиш, туристик оқим, самарқанд, бухоро, хива, санаторий, тянь-шань, саноат туризми
ўзбекистон, россия, туризм қўмитаси, касаба уюшмалари, уюшган дам олиш, туристик оқим, самарқанд, бухоро, хива, санаторий, тянь-шань, саноат туризми
Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун Ўзбекистонда дам олиш ташкил этилиши мумкин
Туризм қўмитаси делегацияси Россия касаба уюшмалари билан учрашувда ҳамкорликни кенгайтириш ва йирик корхоналари ходимларининг Ўзбекистонда дам олишини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Туризм қўмитаси делегацияси Россия Мустақил касаба уюшмалари федерацияси раҳбарияти билан учрашув ўтказиб, ҳамкорликни кенгайтириш ва уюшган дам олиш соҳасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди
.
Асосий эътибор Россиянинг йирик корхоналари ходимлари учун дам олишни ташкил этиш ташаббусига қаратилди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг касаба уюшмалари ижтимоий дастурларига интеграция қилиниши мумкин бўлган туристик имкониятлари тақдим этилди.
Жумладан, Самарқанд, Бухоро ва Хивага маданий-маърифий саёҳатлар, модернизация қилинаётган курорт ҳудудларида санаторий-соғломлаштириш дам олишлари, шунингдек, Тянь-Шань тоғларида тоғ ва фаол туризм йўналишлари муҳокама қилинди.
Томонлар Ўзбекистондаги замонавий корхоналар ва эркин иқтисодий зоналарга ташрифларни ўз ичига олган саноат туризми истиқболларига ҳам эътибор қаратди.
Учрашув якунида туристик оқимни оширишга қаратилган келишув лойиҳасини ишлаб чиқишга келишиб олинди. Ўзбекистон томони қўшма ишчи гуруҳ тузишни таклиф қилди ва Россия вакилларини танишув сафарига таклиф этди.