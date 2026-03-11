https://sputniknews.uz/20260311/navroz-chegirmalar-berilish-56213022.html
Наврўзда театрларга текин чипта, зиёратгоҳ, музей ва меҳмонхоналарда чегирмалар берилади
Наврўзда театрларга текин чипта, зиёратгоҳ, музей ва меҳмонхоналарда чегирмалар берилади
Sputnik Ўзбекистон
21 март — Наврўз байрами муносабати билан Ўзбекистонда музейлар, зиёратгоҳлар ва меҳмонхоналарда чегирмалар жорий этилади. 21–27 март кунлари давлат театрларида бепул томошалар ҳам ташкил қилинади.
2026-03-11T11:26+0500
2026-03-11T11:26+0500
2026-03-11T11:26+0500
зиёрат туризми
ўзбекистон
жамият
туризм
сайёҳлар
маданий мерос агентлиги
маданий бойликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55192805_29:140:1090:737_1920x0_80_0_0_5ec31f29eb7c5cddbd3ace4a372da5b4.jpg
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. 21 март — Наврўз байрами муносабати билан аҳоли ва сайёҳлар учун қатор чегирмалар жорий этилади. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, “Вақф” хайрия жамоат фондига бириктирилган зиёратгоҳларда байрам кунлари давомида белгиланган кириш нархларига 10 фоизлик чегирма тақдим этилади.Туризм соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектлари ҳам меҳмонхоналар, меҳмон уйлари ва бошқа жойлаштириш воситаларида ихтиёрий равишда 20 фоизгача махсус байрам чегирмаларини тақдим этмоқда.Бундан ташқари, Маданият вазирлиги тасарруфидаги давлат театрларида 21–27 март кунлари “Театр томошалар ҳафталиги” доирасида бепул спектакллар намойиш этилади. Томошабинлар таклифномаларни очиқ кассалардан олишлари мумкин.
https://sputniknews.uz/20250825/samarqand-imom-buxoriy-51498130.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55192805_66:0:1049:737_1920x0_80_0_0_c9cdd1ba4cc2b2577a73f0f04ff1cc3c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
наврўз, чегирмалар, музейлар, зиёратгоҳлар, вақф, маданий мерос агентлиги, туризм қўмитаси, меҳмонхоналар, театрлар, бепул томошалар, ўзбекистон, сайёҳлар
наврўз, чегирмалар, музейлар, зиёратгоҳлар, вақф, маданий мерос агентлиги, туризм қўмитаси, меҳмонхоналар, театрлар, бепул томошалар, ўзбекистон, сайёҳлар
Наврўзда театрларга текин чипта, зиёратгоҳ, музей ва меҳмонхоналарда чегирмалар берилади
Наврўз байрами кунлари Ўзбекистонда музейлар, зиёратгоҳлар, меҳмонхоналар ва бошқа жойлаштириш воситаларида чегирмалар жорий этилади, театрларда эса бепул томошалар ўтказилади
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
21 март — Наврўз байрами муносабати билан аҳоли ва сайёҳлар учун қатор чегирмалар жорий этилади. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, “Вақф” хайрия жамоат фондига бириктирилган зиёратгоҳларда байрам кунлари давомида белгиланган кириш нархларига 10 фоизлик чегирма тақдим этилади.
Шунингдек, Маданий мерос агентлиги тасарруфидаги давлат музейлари ва маданий мерос объектларининг байрам кунлари очиқ бўлиши, кириш чипталарига эса чегирмалар жорий этилиши тавсия қилинган.
Туризм соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектлари ҳам меҳмонхоналар, меҳмон уйлари ва бошқа жойлаштириш воситаларида ихтиёрий равишда 20 фоизгача махсус байрам чегирмаларини тақдим этмоқда.
Бундан ташқари, Маданият вазирлиги тасарруфидаги давлат театрларида 21–27 март кунлари “Театр томошалар ҳафталиги” доирасида бепул спектакллар намойиш этилади. Томошабинлар таклифномаларни очиқ кассалардан олишлари мумкин.