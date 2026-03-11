Инфантино: Трамп Эрон термасининг ЖЧ-2026 даги иштирокини қўллаб-қувватлашини билдирди

ФИФА президенти Жанни Инфантино Дональд Трамп Эрон термасининг футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокини қўллаб-қувватлаганини айтди. Турнир 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон терма жамоасининг футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокини қўллаб-қувватлаган. Бу ҳақда Халқаро футбол федерацияси — ФИФА президенти Жанни Инфантино маълум қилди.2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк бор 48 та миллий жамоа иштирокида ўтказилади. Шунингдек, бу турнир биринчи марта бир вақтнинг ўзида уч мамлакат — АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Мусобақа 11 июндан 19 июлга қадар давом этади.Эрон терма жамоаси G гуруҳидан жой олган бўлиб, унда Бельгия, Миср ва Янги Зеландияга қарши ўйнайди. Жамоанинг ўйинлари АҚШнинг Лос-Анжелес ва Сиэтл шаҳарларида ўтказилиши режалаштирилган.Унинг сўзларига кўра, бу ерда асосий ғоя — футбол орқали одамларни яқинлаштириш.Сўнгги кунларда Яқин Шарқдаги кескин вазият ортидан Эрон термасининг АҚШдаги ўйинларда иштирок этиши масаласи долзарб мавзулардан бирига айланган эди.Аввалроқ Эрон футбол федерацияси президенти Меҳди Тож АҚШ ва Исроилнинг зарбалари фонида миллий жамоа жаҳон чемпионатида иштирок этишдан бош тортиши мумкинлигини айтган эди.
ТОШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон терма жамоасининг футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокини қўллаб-қувватлаган. Бу ҳақда Халқаро футбол федерацияси — ФИФА президенти Жанни Инфантино маълум қилди.
2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк бор 48 та миллий жамоа иштирокида ўтказилади. Шунингдек, бу турнир биринчи марта бир вақтнинг ўзида уч мамлакат — АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Мусобақа 11 июндан 19 июлга қадар давом этади.
Эрон терма жамоаси G гуруҳидан жой олган бўлиб, унда Бельгия, Миср ва Янги Зеландияга қарши ўйнайди. Жамоанинг ўйинлари АҚШнинг Лос-Анжелес ва Сиэтл шаҳарларида ўтказилиши режалаштирилган.
“Бугун кечқурун мен АҚШ президенти Дональд Трамп билан учрашиб, бўлажак жаҳон чемпионатига тайёргарликнинг бориши ва 93 кундан кейин бошланадиган турнир старти олдидан тобора кучайиб бораётган ҳаяжонни муҳокама қилдим. Шунингдек, Эрондаги вазият ва Эрон терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритгани ҳақида суҳбатлашдик. Муҳокама чоғида президент Трамп Эрон терма жамоаси, албатта, Қўшма Штатлардаги турнирда иштирок этишини қўллаб-қувватлашини тасдиқлади”, — деб ёзди Инфантино.
Унинг сўзларига кўра, бу ерда асосий ғоя — футбол орқали одамларни яқинлаштириш.
“Ҳозир барчамизга одамларни бирлаштира оладиган жаҳон чемпионати каби тадбир ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ керак. Мен АҚШ президентига футбол дунёни бирлаштиришини яна бир бор исботлаган қўллаб-қувватлови учун чин дилдан миннатдорчилик билдираман”, — дея қўшимча қилди ФИФА раҳбари.
Сўнгги кунларда Яқин Шарқдаги кескин вазият ортидан Эрон термасининг АҚШдаги ўйинларда иштирок этиши масаласи долзарб мавзулардан бирига айланган эди.
Аввалроқ Эрон футбол федерацияси президенти Меҳди Тож АҚШ ва Исроилнинг зарбалари фонида миллий жамоа жаҳон чемпионатида иштирок этишдан бош тортиши мумкинлигини айтган эди.
“Бугунги воқеалар ва Қўшма Штатлар томонидан уюштирилган ҳужумдан кейин жаҳон чемпионатига умид билан қараш қийин, аммо бу борадаги қарорни спорт ташкилотлари раҳбарлари қабул қилиши керак”, — деган эди у.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди. Вашингтон ва Теҳрон музокараларининг сўнгги босқичи 26 февраль куни Женевада бўлиб ўтган эди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумларини қоралади ва зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.