FIFA президенти Инфантино: Россияга қўйилган футбол тақиқини қайта кўриб чиқиш керак
Sputnik Ўзбекистон
FIFA президенти Жанни Инфантино Россия жамоаларига қўйилган тақиқни қайта кўриб чиқиш кераклигини айтди ва низомни ўзгартириш таклифини илгари сурди.
2026-02-03T16:32+0500
2026-02-03T16:32+0500
2026-02-03T16:32+0500
дунё янгиликлари
спорт
футбол
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
дмитрий песков
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино Россия терма жамоалари ва клубларига нисбатан қўйилган тақиқ масаласини қайта кўриб чиқиши лозимлигини айтди. Унинг фикрича, тақиқ кутилган натижани бермаган.2022 йил февраль ойида FIFA ва UEFA Украинадаги воқеалар сабаб Россия терма жамоалари ва клубларини номаълум муддатга халқаро мусобақалардан четлаштирган эди.Инфантино, шунингдек, келгусида сиёсий сабабларга кўра мамлакатларга нисбатан санкциялар жорий этиш имкониятини чеклаш мақсадида FIFA низомини ўзгартириш таклифини илгари сурди.Кремль мазкур баёнотни олқишлади. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков спортни сиёсийлаштирмаслик кераклигини таъкидлади ва бу масала юзасидан мулоҳазалар пайдо бўлганини ижобий баҳолади.
Янгиликлар
uz_UZ
fifa, жанни инфантино, россия, uefa, футбол, тақиқ, санкциялар, sky news, дмитрий песков
FIFA президенти Инфантино: Россияга қўйилган футбол тақиқини қайта кўриб чиқиш керак
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино Россия терма жамоалари ва клубларига нисбатан қўйилган тақиқ масаласини қайта кўриб чиқиши лозимлигини айтди. Унинг фикрича, тақиқ кутилган натижани бермаган
.
Инфантино бу ҳақда Sky News саволига жавоб берар экан, “тақиқ ҳеч нарса бермади, фақат кўпроқ умидсизлик ва нафрат уйғотди”, деди.
2022 йил февраль ойида FIFA ва UEFA Украинадаги воқеалар сабаб Россия терма жамоалари ва клубларини номаълум муддатга халқаро мусобақалардан четлаштирган эди.
Инфантино, шунингдек, келгусида сиёсий сабабларга кўра мамлакатларга нисбатан санкциялар жорий этиш имкониятини чеклаш мақсадида FIFA низомини ўзгартириш таклифини илгари сурди.
Кремль мазкур баёнотни олқишлади. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков спортни сиёсийлаштирмаслик кераклигини таъкидлади ва бу масала юзасидан мулоҳазалар пайдо бўлганини ижобий баҳолади.