Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260203/infantino-russia-futbol-taqiq-qayta-korish-55447786.html
FIFA президенти Инфантино: Россияга қўйилган футбол тақиқини қайта кўриб чиқиш керак
FIFA президенти Инфантино: Россияга қўйилган футбол тақиқини қайта кўриб чиқиш керак
Sputnik Ўзбекистон
FIFA президенти Жанни Инфантино Россия жамоаларига қўйилган тақиқни қайта кўриб чиқиш кераклигини айтди ва низомни ўзгартириш таклифини илгари сурди.
2026-02-03T16:32+0500
2026-02-03T16:32+0500
дунё янгиликлари
спорт
футбол
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/188/53/1885396_0:127:3033:1833_1920x0_80_0_0_327102f3a3650e865cbb83b64afd40cd.jpg
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино Россия терма жамоалари ва клубларига нисбатан қўйилган тақиқ масаласини қайта кўриб чиқиши лозимлигини айтди. Унинг фикрича, тақиқ кутилган натижани бермаган.2022 йил февраль ойида FIFA ва UEFA Украинадаги воқеалар сабаб Россия терма жамоалари ва клубларини номаълум муддатга халқаро мусобақалардан четлаштирган эди.Инфантино, шунингдек, келгусида сиёсий сабабларга кўра мамлакатларга нисбатан санкциялар жорий этиш имкониятини чеклаш мақсадида FIFA низомини ўзгартириш таклифини илгари сурди.Кремль мазкур баёнотни олқишлади. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков спортни сиёсийлаштирмаслик кераклигини таъкидлади ва бу масала юзасидан мулоҳазалар пайдо бўлганини ижобий баҳолади.
https://sputniknews.uz/20260126/russia-sportchilar-bayroq-musobaqalar-qaytish-55287731.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/188/53/1885396_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e6d9c552aacc5e1c9944c0aa1cd497b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, жанни инфантино, россия, uefa, футбол, тақиқ, санкциялар, sky news, дмитрий песков
fifa, жанни инфантино, россия, uefa, футбол, тақиқ, санкциялар, sky news, дмитрий песков

FIFA президенти Инфантино: Россияга қўйилган футбол тақиқини қайта кўриб чиқиш керак

16:32 03.02.2026
© Sputnik / Александр Вильф / Медиабанкка ўтишЖанни Инфантино, архив сурат
Жанни Инфантино, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Александр Вильф
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Инфантино Россия жамоаларига қўйилган тақиқ самара бермаганини айтди ва FIFA низомини ўзгартиришни таклиф қилди. Владимир Путиннинг матбуот котиби бу баёнотни олқишлади.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино Россия терма жамоалари ва клубларига нисбатан қўйилган тақиқ масаласини қайта кўриб чиқиши лозимлигини айтди. Унинг фикрича, тақиқ кутилган натижани бермаган.
Инфантино бу ҳақда Sky News саволига жавоб берар экан, “тақиқ ҳеч нарса бермади, фақат кўпроқ умидсизлик ва нафрат уйғотди”, деди.
2022 йил февраль ойида FIFA ва UEFA Украинадаги воқеалар сабаб Россия терма жамоалари ва клубларини номаълум муддатга халқаро мусобақалардан четлаштирган эди.
Инфантино, шунингдек, келгусида сиёсий сабабларга кўра мамлакатларга нисбатан санкциялар жорий этиш имкониятини чеклаш мақсадида FIFA низомини ўзгартириш таклифини илгари сурди.
Кремль мазкур баёнотни олқишлади. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков спортни сиёсийлаштирмаслик кераклигини таъкидлади ва бу масала юзасидан мулоҳазалар пайдо бўлганини ижобий баҳолади.
Государственный флаг Российской Федерации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин
26 Январ, 18:59
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0