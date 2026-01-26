Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260126/russia-sportchilar-bayroq-musobaqalar-qaytish-55287731.html
Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин
Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
OCA ассамблеяси доирасида Дегтярев халқаро федерациялар билан учрашди. Юниорларни миллий рамзлар билан мусобақага қўйиш масаласи муҳокама қилинди.
2026-01-26T18:59+0500
2026-01-26T18:59+0500
дунёда
спорт
россия
халқаро олимпия қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23140734_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_2bd7ee8cf34cdda68953be10cbe365e8.jpg
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Яқин вақтда қатор халқаро федерациялар россиялик юниорларни миллий байроқлари остида мусобақаларга қўйиши мумкин. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати маълум қилди.Маълумотга кўра, бу келишувлар 26 январь куни Тошкентда ўтган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси доирасида Россия спорт вазири ва Олимпия қўмитаси раиси Михаил Дегтярёв ўтказган учрашувлар натижасида эришилган.Шунингдек, Михаил Дегтярёв World Aquatics, World Boxing, World Gymnastics, Халқаро оғир атлетика федерацияси ҳамда Қатар, Кувайт, Индонезия, Қозоғистон ва Непал МОҚ раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Осиё давлатлари Россияни фаол қўллаб-қувватлаётгани қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260125/russia-sport-hamkorlik-hujjatlar-imzolanish-55253451.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23140734_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_59a957f55f437cae063c0ee983433ac8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дегтярев, россия, юниорлар, миллий байроқ, oca, тошкент, халқаро федерациялар, world aquatics, world boxing, моқ, wada
дегтярев, россия, юниорлар, миллий байроқ, oca, тошкент, халқаро федерациялар, world aquatics, world boxing, моқ, wada

Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин

18:59 26.01.2026
© Vladimir VyatkinГосударственный флаг Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2026
© Vladimir Vyatkin
Oбуна бўлиш
Яқин вақтда қатор халқаро федерациялар россиялик ўсмирларни миллий байроқлари остида мусобақаларга қўйиши мумкинлиги маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Яқин вақтда қатор халқаро федерациялар россиялик юниорларни миллий байроқлари остида мусобақаларга қўйиши мумкин. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати маълум қилди.
Маълумотга кўра, бу келишувлар 26 январь куни Тошкентда ўтган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси доирасида Россия спорт вазири ва Олимпия қўмитаси раиси Михаил Дегтярёв ўтказган учрашувлар натижасида эришилган.

Таъкидланишича, халқаро майдонлар спортчилар ҳуқуқларини тиклаш масаласини кўтариш имконини бермоқда. Бир нечта йирик федерациялар МОҚ тавсиялари асосида яқин 2-3 ҳафта ичида қарор қабул қилишга тайёрлигини билдирган.

Шунингдек, Михаил Дегтярёв World Aquatics, World Boxing, World Gymnastics, Халқаро оғир атлетика федерацияси ҳамда Қатар, Кувайт, Индонезия, Қозоғистон ва Непал МОҚ раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Осиё давлатлари Россияни фаол қўллаб-қувватлаётгани қайд этилди.
Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обсудили сотрудничество стран в сфере физической культуры и спорта - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2026
Россия спорт вазири Дегтярёв Тошкентда: спорт ҳамкорлиги бўйича ҳужжатлар имзоланди
Кеча, 16:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0