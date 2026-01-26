https://sputniknews.uz/20260126/russia-sportchilar-bayroq-musobaqalar-qaytish-55287731.html
Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин
Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
OCA ассамблеяси доирасида Дегтярев халқаро федерациялар билан учрашди. Юниорларни миллий рамзлар билан мусобақага қўйиш масаласи муҳокама қилинди.
2026-01-26T18:59+0500
2026-01-26T18:59+0500
2026-01-26T18:59+0500
дунёда
спорт
россия
халқаро олимпия қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23140734_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_2bd7ee8cf34cdda68953be10cbe365e8.jpg
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Яқин вақтда қатор халқаро федерациялар россиялик юниорларни миллий байроқлари остида мусобақаларга қўйиши мумкин. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати маълум қилди.Маълумотга кўра, бу келишувлар 26 январь куни Тошкентда ўтган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси доирасида Россия спорт вазири ва Олимпия қўмитаси раиси Михаил Дегтярёв ўтказган учрашувлар натижасида эришилган.Шунингдек, Михаил Дегтярёв World Aquatics, World Boxing, World Gymnastics, Халқаро оғир атлетика федерацияси ҳамда Қатар, Кувайт, Индонезия, Қозоғистон ва Непал МОҚ раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Осиё давлатлари Россияни фаол қўллаб-қувватлаётгани қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260125/russia-sport-hamkorlik-hujjatlar-imzolanish-55253451.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23140734_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_59a957f55f437cae063c0ee983433ac8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дегтярев, россия, юниорлар, миллий байроқ, oca, тошкент, халқаро федерациялар, world aquatics, world boxing, моқ, wada
дегтярев, россия, юниорлар, миллий байроқ, oca, тошкент, халқаро федерациялар, world aquatics, world boxing, моқ, wada
Россиялик ёш спортчилар яқин вақтда миллий байроқ остида мусобақаларга қайтиши мумкин
Яқин вақтда қатор халқаро федерациялар россиялик ўсмирларни миллий байроқлари остида мусобақаларга қўйиши мумкинлиги маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Яқин вақтда қатор халқаро федерациялар россиялик юниорларни миллий байроқлари остида мусобақаларга қўйиши мумкин. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати маълум қилди
.
Маълумотга кўра, бу келишувлар 26 январь куни Тошкентда ўтган Осиё Олимпия кенгашининг 46-Бош ассамблеяси доирасида Россия спорт вазири ва Олимпия қўмитаси раиси Михаил Дегтярёв ўтказган учрашувлар натижасида эришилган.
Таъкидланишича, халқаро майдонлар спортчилар ҳуқуқларини тиклаш масаласини кўтариш имконини бермоқда. Бир нечта йирик федерациялар МОҚ тавсиялари асосида яқин 2-3 ҳафта ичида қарор қабул қилишга тайёрлигини билдирган.
Шунингдек, Михаил Дегтярёв World Aquatics, World Boxing, World Gymnastics, Халқаро оғир атлетика федерацияси ҳамда Қатар, Кувайт, Индонезия, Қозоғистон ва Непал МОҚ раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. Осиё давлатлари Россияни фаол қўллаб-қувватлаётгани қайд этилди.