Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260310/xavf-mahsulotlar-qarshi-chora-eaeu-56206325.html
Хавфли маҳсулотларга қарши янги чоралар: ЕОИИда нималар ўзгаради
Хавфли маҳсулотларга қарши янги чоралар: ЕОИИда нималар ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ давлатлари аккредитация органлари раҳбарлари умумий бозорни хавфли маҳсулотлардан ҳимоя қилиш бўйича янги чораларни муҳокама қилди. Улар орасида ишончсиз сертификатларни тўхтатиш, ахборот алмашинуви ва ягона стандартлар бор.
2026-03-10T17:58+0500
2026-03-10T17:58+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия
назорат
сертификат
ҳамкорлик
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0a/51158181_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6e716393defe2b1239c78112de3e369a.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари аккредитация органлари раҳбарлари умумий бозорни хавфли маҳсулотлардан ҳимоя қилиш бўйича қўшма чораларни муҳокама қилди.Росаккредитация раҳбари Дмитрий Вольвачнинг айтишича, ишончсиз сертификат ва декларациялар реал хавф туғдирмоқда. Шу боис Россияда бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун қонунчиликка таянган янги механизмлар жорий этилмоқда.Шунингдек, давлатлар ўртасида синов протоколлари бўйича тезкор ахборот алмашинуви йўлга қўйилади. Транспорт воситалари хавфсизлигини баҳолашда эса ягона ёндашувларни шакллантириш устида иш олиб борилмоқда.Кенгашда қайд этилганидек, бу чоралар истеъмолчилар ва ҳалол бизнесни ҳимоя қилиш, шунингдек, ЕОИИ мамлакатларида сифат стандартларини оширишга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20260124/eoiida-elektron-tijorat-uchun-yagona-huquqiy-muhit-yaratilmoqda-55233088.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0a/51158181_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_ba45d3022b97f9e46278b6e4f76c111f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, росаккредитация, дмитрий вольвач, сертификат, декларация, хавфли маҳсулотлар, аккредитация, техник регламент, тр тс 018/2011, умумий бозор
еоии, росаккредитация, дмитрий вольвач, сертификат, декларация, хавфли маҳсулотлар, аккредитация, техник регламент, тр тс 018/2011, умумий бозор

Хавфли маҳсулотларга қарши янги чоралар: ЕОИИда нималар ўзгаради

17:58 10.03.2026
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишЕАЭС обсуждает господдержку аграриев
ЕАЭС обсуждает господдержку аграриев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.03.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕОИИда хавфли маҳсулотларнинг олдини олиш учун ишончсиз сертификатларни 12 ойгача тўхтатиш, маълумот алмашинувини тезлаштириш ва ягона техник ёндашувларни кучайтириш режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари аккредитация органлари раҳбарлари умумий бозорни хавфли маҳсулотлардан ҳимоя қилиш бўйича қўшма чораларни муҳокама қилди.
Росаккредитация раҳбари Дмитрий Вольвачнинг айтишича, ишончсиз сертификат ва декларациялар реал хавф туғдирмоқда. Шу боис Россияда бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун қонунчиликка таянган янги механизмлар жорий этилмоқда.
Хусусан, агар сертификатлаштириш органи бир йил ичида уч ёки ундан ортиқ қоидабузарликка йўл қўйса, унинг сертификат ва декларациялари Россияда 12 ойгача блокланиши мумкин.
Шунингдек, давлатлар ўртасида синов протоколлари бўйича тезкор ахборот алмашинуви йўлга қўйилади. Транспорт воситалари хавфсизлигини баҳолашда эса ягона ёндашувларни шакллантириш устида иш олиб борилмоқда.
Кенгашда қайд этилганидек, бу чоралар истеъмолчилар ва ҳалол бизнесни ҳимоя қилиш, шунингдек, ЕОИИ мамлакатларида сифат стандартларини оширишга қаратилган.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.01.2026
ЕОИИда электрон тижорат учун ягона ҳуқуқий муҳит яратилмоқда
24 Январ, 11:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0