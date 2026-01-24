ЕОИИда электрон тижорат учун ягона ҳуқуқий муҳит яратилмоқда
Электрон тижорат Иттифоқ фуқароларга товарларнинг кенг ассортиментидан фойдаланиш имконини беради ва бизнес учун янги бозорларни очади.
ТОШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий кенгаши ЕОИИ ҳудудида электрон тижорат тўғрисидаги битим лойиҳасини маъқуллади ва уни зарур бўлган ички процедуралардан ўтказиш ва имзолаш учун аъзо мамлакатларига юборди.
Ушбу Битим ички бозорда электрон тижорат учун умумий қоидаларни белгилашга ва товарларнинг эркин ҳаракатланишига турли тўсиқлар хавфини камайтиришга қаратилган.
Электрон тижорат учун кенг қамровли ҳуқуқий муҳитни яратиш ЕОИИ мамлакатларида бизнес ва истеъмолчилар учун қулай шароитлар яратишда муҳим қадамдир.
Бизнес учун бу бутун Иттифоқ бўйлаб тартибга солишнинг олдиндан айтиб бўладиганлиги ва шаффофлигини, шунингдек, электрон ҳужжат айланишидан фойдаланиш имкониятини, маъмурий юкларни ва молиявий харажатларни камайтиришни англатади.
Истеъмолчилар учун бу уларнинг ҳуқуқларини анъанавий савдо даражасидан паст бўлмаган даражада ҳимоя қилиш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва спамни чеклаш учун ягона стандартларни англатади.
Бундан ташқари, Иттифоқ бозорида электрон тижорат товарлари ва унга тегишли хизматларнинг эркин ҳаракатланишини таъминлаш фуқароларга турли минтақалардан юқори сифатли товарларнинг кенг ассортиментига кириш имконини беради ва бизнес учун янги бозорларни очади.
Охир-оқибат, Электрон тижорат шартномаси эркин савдо ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш рақобатбардош мақсадлар эмас, балки биргаликда самарали, ишончли ва рақобатбардош иқтисодиётни ташкил этувчи бир-бирини тўлдирувчи тамойиллар эканлигини кўрсатади.
Ҳужжат 2021 йилда Иттифоққа аъзо давлатлар ҳукумат раҳбарлари томонидан тасдиқланган ЕОИИда электрон тижоратни ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича йўл харитасини амалга ошириш доирасида ишлаб чиқилган.
Маълумот учун, Ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар 2024 йилда "Wildberries" орқали 605 млн долларлик товарларни сотган. 2025 йилда ушбу кўрсатгич бундан 25% юқори бўлиши кутилмоқда.