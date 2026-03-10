https://sputniknews.uz/20260310/uzbekistan-farmatsevtika-ozgarishlar-56192579.html
Ишлаб чиқариш, имтиёзлар, янги институт: Ўзбекистон фармацевтикасида нималар ўзгаради
Ўзбекистонда фармацевтика тармоғини ривожлантириш бўйича янги чоралар белгиланди. 2026 йил учун ишлаб чиқариш, инвестиция, илмий тадқиқот ва GMP, HACCP талабларига оид устувор вазифалар тасдиқланди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Ўзбекистонда фармацевтика тармоғида ишлаб чиқаришни рағбатлантириш ва илмий тадқиқот жараёнларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар белгиланди. Бу ҳақда тегишли президент фармони қабул қилинди
Фармонга кўра, 2026 йилда тармоқни ривожлантиришнинг асосий мақсадлари сифатида ишлаб чиқариш ҳажмини 8,5 триллион сўмга етказиш, қиймати 1 миллиард доллар бўлган истиқболли инвестиция лойиҳаларини шакллантириш ва 800 миллион долларлик янги инвестиция лойиҳаларини бошлаш белгиланди.
Шунингдек, оригинал дори воситаларининг патент муддати тугаганидан кейин 1 йил ичида ушбу дориларни ишлаб чиқарувчиларга технологиялар трансфери харажатларининг 50 фоизи, бироқ 50 минг доллардан кўп бўлмаган қисми қоплаб берилади. Ёки маҳсулотни яратишдаги илмий тадқиқот харажатларининг 50 фоизи, бироқ 100 минг доллардан ошмаган қисми компенсация қилинади.
2027 йил 1 январдан GMP миллий сертификатига эга корхоналарга сертификат амал қилиш муддати давомида ишлаб чиқариш линияларида биологик фаол қўшимчалар тайёрлашга рухсат берилади.
1 июндан фармацевтика ва бошқа ишлаб чиқарувчи корхоналарга, солиқ ва йиғимлар бўйича БҲМнинг 2 бараваридан ошмайдиган қарздорлик билан давлат харидларида қатнашишга рухсат этилади. Агар қарздорлик ушбу миқдордан юқори бўлса, у шаклланган кундан бошлаб 10 кун ичида ҳам давлат харидларида иштирок этиш мумкин бўлади.
2028 йил 1 январдан эса биологик фаол қўшимчаларга рухсатнома беришда HACCP тизими жорий этилгани талаб қилинади, шунингдек, улар мажбурий рақамли маркировкадан ўтказилади.
Бундан ташқари, Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти, Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти ҳамда “Шарқ табобати” илмий-тадқиқот институтлари негизида Миллий биофармацевтика илмий-тадқиқот институти ташкил этилади.