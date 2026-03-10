https://sputniknews.uz/20260310/uzbekistan-baliq-ovlash-taqiq-56206054.html
Ўзбекистонда балиқ овлаш вақтинча тақиқланади: ҳудудлар ва муддатлар
Ўзбекистонда балиқ овлаш вақтинча тақиқланади: ҳудудлар ва муддатлар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда балиқларнинг кўпайиш даври муносабати билан айрим дарё ва табиий сув ҳавзаларида балиқ овлашга вақтинча тақиқ жорий этилади. Чекловлар Амударё, Сирдарё, Қорақалпоғистон, Хоразм ва бошқа ҳудудларни қамраб олади.
2026-03-10T17:22+0500
2026-03-10T17:22+0500
2026-03-10T17:24+0500
экология
ўзбекистон
балиқ
сирдарё
амударё
хоразм
қорақалпоғистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56205871_0:33:3078:1764_1920x0_80_0_0_dcb24ca1304ec6e54ad7a252264dcb37.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. 11 мартдан 31 майгача Амударё ва Сирдарёда, 26 апрелдан 10 июнгача эса Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистондаги табиий сув ҳавзаларида балиқ овлаш тақиқланади. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, бошқа барча табиий сув ҳавзаларида 16 апрелдан 31 майгача балиқ овлашга тақиқ жорий этилади. Айни пайтда мазкур қарор сунъий сув ҳавзалари ёки ирригация тармоқларида интенсив технологиялар асосида балиқ етиштириш, аквакултура фаолияти, шунингдек, қафас — яъни садок мосламаларида балиқ етиштириш ва овлаш жараёнларига татбиқ этилмайди.Таъкидланишича, тақиқ амал қиладиган муддат ва ҳудудларда балиқ овлаш маъмурий ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.
https://sputniknews.uz/20241122/ov-qilish-jazo-46760147.html
ўзбекистон
сирдарё
амударё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56205871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a9213dc72b4a471ef245cce90110cb6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
балиқ овлаш, тақиқ, амударё, сирдарё, қорақалпоғистон, хоразм, табиий сув ҳавзалари, экология қўмитаси, ўзбекистон
балиқ овлаш, тақиқ, амударё, сирдарё, қорақалпоғистон, хоразм, табиий сув ҳавзалари, экология қўмитаси, ўзбекистон
Ўзбекистонда балиқ овлаш вақтинча тақиқланади: ҳудудлар ва муддатлар
17:22 10.03.2026 (янгиланди: 17:24 10.03.2026)
Балиқларнинг кўпайиш даврини ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистонда мартдан июнгача айрим дарё ва табиий сув ҳавзаларида балиқ овлаш вақтинча тақиқланади.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
11 мартдан 31 майгача Амударё ва Сирдарёда, 26 апрелдан 10 июнгача эса Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистондаги табиий сув ҳавзаларида балиқ овлаш тақиқланади. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Шунингдек, бошқа барча табиий сув ҳавзаларида 16 апрелдан 31 майгача балиқ овлашга тақиқ жорий этилади.
Қайд этилишича, ушбу муддатлар балиқларнинг кўпайиш даврига тўғри келади. Бу вақтда балиқ овлаш улар сонининг кескин камайишига, айрим турларнинг эса йўқолиб кетиш хавфига олиб келиши мумкин.
Айни пайтда мазкур қарор сунъий сув ҳавзалари ёки ирригация тармоқларида интенсив технологиялар асосида балиқ етиштириш, аквакултура фаолияти, шунингдек, қафас — яъни садок мосламаларида балиқ етиштириш ва овлаш жараёнларига татбиқ этилмайди.
Таъкидланишича, тақиқ амал қиладиган муддат ва ҳудудларда балиқ овлаш маъмурий ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.