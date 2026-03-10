https://sputniknews.uz/20260310/russia-max-foydalanuvchi-56205191.html
Россиянинг MAX миллий мессенжери фойдаланувчилари сони 100 млн кишидан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг MAX миллий платформасида рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар сони 100 миллионга етди. Ишга туширилганидан бери 62 миллиард хабар юборилган, кунлик аудитория эса 70 миллионни ташкил этмоқда.
2026-03-10T16:55+0500
дунё янгиликлари
ижтимоий тармоқ
рақамли технологиялар
интернет
хабар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56204967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_242393ad19cfc3ce8df3169f5f0bf70f.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Россиянинг MAX миллий платформасининг аудиторияси 100 миллион фойдаланувчига етди, юборилган хабарлар сони эса 62 миллиардтадан ошди. Бу ҳақда РИА Новости MAX матбуот хизмати маълумотига таяниб хабар берди.Компания маълумотига кўра, платформадан кунлик фойдаланувчилар сони 70 миллионга етган. Шунингдек, фойдаланувчилар ҳар куни 1 миллиардтадан ортиқ хабар юбормоқда ва 28 миллион қўнғироқни амалга оширмоқда.Бугунги кунга келиб платформада 25,5 миллионта гуруҳ чати ташкил этилган. Ижодкорлар, блогерлар, фойдаланувчилар ва компаниялар томонидан 2,2 миллионта оммавий ва шахсий канал яратилган.Эслатамиз, Ўзбекистон рақамлари билан ҳам мазкур мессенжердан рўйхатдан ўтиш ва фойдаланиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20251209/telegram-uzbekistan-hamyon-54037677.html
Sputnik Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56204967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_668b7efb4ae556c073f59888a9e5a7a6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
max, россия, миллий платформа, миллий мессенжер, 100 миллион фойдаланувчи, 62 миллиард хабар, 70 миллион кунлик аудитория, 3 миллиард қўнғироқ, видеохабарлар
Россиянинг MAX миллий мессенжери фойдаланувчилари сони 100 млн кишидан ошди
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Россиянинг MAX миллий платформасининг аудиторияси 100 миллион фойдаланувчига етди, юборилган хабарлар сони эса 62 миллиардтадан ошди. Бу ҳақда РИА Новости MAX матбуот хизмати маълумотига таяниб хабар берди
.
Компания маълумотига кўра, платформадан кунлик фойдаланувчилар сони 70 миллионга етган. Шунингдек, фойдаланувчилар ҳар куни 1 миллиардтадан ортиқ хабар юбормоқда ва 28 миллион қўнғироқни амалга оширмоқда.
Мессенжер ишга туширилганидан бери 62 миллиардта хабар жўнатилган, 3 миллиардтадан ортиқ қўнғироқ амалга оширилган. Шунингдек, 470 миллионта видеохабар ёзиб олиниб жўнатилган.
Бугунги кунга келиб платформада 25,5 миллионта гуруҳ чати ташкил этилган. Ижодкорлар, блогерлар, фойдаланувчилар ва компаниялар томонидан 2,2 миллионта оммавий ва шахсий канал яратилган.
Эслатамиз, Ўзбекистон рақамлари билан ҳам мазкур мессенжердан рўйхатдан ўтиш ва фойдаланиш мумкин.