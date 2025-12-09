https://sputniknews.uz/20251209/telegram-uzbekistan-hamyon-54037677.html
Telegram Ўзбекистонда тўлов, сармоя ва крипто операциялари учун "Ҳамён"ни ишга туширди
Telegram Ўзбекистонда тўлов, сармоя ва крипто операциялари учун “Ҳамён”ни ишга туширди
Sputnik Ўзбекистон
Telegramнинг Wallet ҳамёни Ўзбекистонда расман ишга туширилди. Фойдаланувчилар пул ўтказиши, сармоя киритиши ва крипто активлар билан савдо қилиши мумкин.
2025-12-09
2025-12-09T12:54+0500
2025-12-09T12:56+0500
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Ўзбекистонда Telegram ҳамёни расман ишга туширилди ва шу муносабат билан махсус тақдимот маросими бўлиб ўтди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Ҳамённинг мамлакатда расман фаолият бошлашига бағишланган тадбирда Telegram’нинг Wallet хизмати техник директори Александр Тоболь янги сервис имкониятлари ҳақида маълумот берди.Қайд этилишича, ҳамён илгари ҳам ҳудудда ишлаётган бўлган, бугун эса унинг расман ишга туширилгани эълон қилинди.
ўзбекистон
Telegram Ўзбекистонда тўлов, сармоя ва крипто операциялари учун “Ҳамён”ни ишга туширди
12:54 09.12.2025 (янгиланди: 12:56 09.12.2025)
Wallet орқали мессенжернинг ўзида пул ўтказиш, сармоя киритиш ва крипто-активлар билан савдо қилиш мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
Ўзбекистонда Telegram ҳамёни расман ишга туширилди ва шу муносабат билан махсус тақдимот маросими бўлиб ўтди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Ҳамённинг мамлакатда расман фаолият бошлашига бағишланган тадбирда Telegram’нинг Wallet хизмати техник директори Александр Тоболь янги сервис имкониятлари ҳақида маълумот берди.
Унинг айтишича, Wallet фойдаланувчиларга мессенжернинг ўзида пул ўтказиш, сармоя киритиш, турли савдо ва молиявий операцияларни амалга ошириш имконини тақдим этади.
Қайд этилишича, ҳамён илгари ҳам ҳудудда ишлаётган бўлган, бугун эса унинг расман ишга туширилгани эълон қилинди.