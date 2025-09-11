https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-stablecoin-muomala-51891851.html
Ўзбекистонда стейблкоинларни синовдан ўтказиш ҳамда қимматли қоғозларни токинизация қилиш амалиёти бошланади
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда стейблкоинларни синовдан ўтказиш ҳамда қимматли қоғозларни токенизация қилиш амалиёти бошланади. Бу ҳақда Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) директорининг биринчи ўринбосари Вячеслав Пак ўз интервьюсида маълум қилди.Маълумотларга кўра, Ўзбекистон президентининг молиявий технологиялар соҳасини ривожлантириш бўйича тинглаган тақдимотида соҳадаги энг сўнгги инновациялар ва уларни Ўзбекистон молиявий бозорига интеграция қилиш хусусида сўз борган. Натижада Марказий банк негизида Финтех офиси ҳамда инвестицион хаб фаолиятини ташкил этиш белгиланган.Қўшимча қилинишича, Ўзбекистонда 2018 йилда Финтех корхоналар сони атиги 24 тани ташкил этган. Бугунги кунда эса уларнинг сони 103 тага етиб, улар жорий йилда 260 миллион доллар инвестиция жалб этишган.Эндиликда ҳар йили Финтех фестиваллари ҳамда форумларини ўтказиш ва улар орқали энг илғор ғояларни Ўзбекистонда синаб кўриш режалаштирилган.
Ўзбекистонда стейблкоинлар муомалага киритилиши мумкин
Марказий банк негизида Фин-тек офиси ташкил этилиб, молиявий технологиялар ривожлантирилади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда стейблкоинларни синовдан ўтказиш ҳамда қимматли қоғозларни токенизация қилиш амалиёти бошланади. Бу ҳақда Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) директорининг биринчи ўринбосари Вячеслав Пак ўз интервью
сида маълум қилди.
Маълумотларга кўра, Ўзбекистон президентининг молиявий технологиялар соҳасини ривожлантириш бўйича тинглаган тақдимотида соҳадаги энг сўнгги инновациялар ва уларни Ўзбекистон молиявий бозорига интеграция қилиш хусусида сўз борган. Натижада Марказий банк негизида Финтех офиси ҳамда инвестицион хаб фаолиятини ташкил этиш белгиланган.
“Молия технологиялари кун саин улкан суръатларда ривожланиб бормоқда. Шу боис Ўзбекистон учун замон билан ҳамнафас бўлиш жуда катта аҳамият касб этган. Пироварддаги мақсадларни кўзлаб, давлатимиз раҳбари томонидан Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ҳамда Марказий банк ҳамкорлигида стейблкоинларни синаб кўриш ва қимматли қоғозларни токенизация қилиш амалиётини жорий этиш вазифаси топширилди”, – дейди Вячеслав Пак.
Қўшимча қилинишича, Ўзбекистонда 2018 йилда Финтех корхоналар сони атиги 24 тани ташкил этган. Бугунги кунда эса уларнинг сони 103 тага етиб, улар жорий йилда 260 миллион доллар инвестиция жалб этишган.
Эндиликда ҳар йили Финтех фестиваллари ҳамда форумларини ўтказиш ва улар орқали энг илғор ғояларни Ўзбекистонда синаб кўриш режалаштирилган.