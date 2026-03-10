Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260310/lukashenko-uzbekistan-elchi-uchrashuv-56197196.html
Меҳнат миграцияси, АЭС ва ҳамкорлик муҳокамаси: Лукашенко Ўзбекистон элчиси билан учрашди
Меҳнат миграцияси, АЭС ва ҳамкорлик муҳокамаси: Лукашенко Ўзбекистон элчиси билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Лукашенко Ўзбекистон элчиси билан учрашувда Мирзиёев ташрифи, 2030 йилгача савдони $2 млрдга етказиш, АЭС қурилишида ҳамкорлик ва ўзбекистонлик мигрантлар учун Беларусдаги имкониятлар ҳақида гапирди
2026-03-10T11:37+0500
2026-03-10T11:53+0500
беларусь
александр лукашенко
мигрантлар
иккинчи жаҳон уруши
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
сиёсат
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56196930_45:0:1154:624_1920x0_80_0_0_5853de5f74d7ef0d4d7823cdd18e8577.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко 9 март куни Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Раҳматулла Назаров билан учрашди. Бу ҳақда Беларусь президенти матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Шавкат Мирзиёевнинг Беларусга режалаштирилаётган ташрифи арафасида муҳокама қилинадиган масалалар кўплиги таъкидланди. Лукашенко, шунингдек, 2030 йилга бориб ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш бўйича келишувни ижобий баҳолади.Шунингдек, Беларусь томони Ўзбекистондан жун ва мўйна етказиб бериш ҳамда уни маҳаллий корхоналарда қайта ишлашдан манфаатдор эканини қайд этди.Лукашенко Беларусь Ўзбекистонга тегишли технологияларни олиб келиш, мутахассисларни тайёрлаш ва зарур соҳаларда амалий ёрдам кўрсатишга тайёрлигини айтди. Бу ёрдам қишлоқ хўжалиги, машинасозлик ва атом энергетикаси каби соҳаларни қамраб олиши мумкин.У, айниқса, Ўзбекистоннинг АЭС қурилишига қизиқишига тўхталиб, Беларусь бу борада катта тажриба орттирганини таъкидлади. Лукашенконинг сўзларига кўра, ўзбек вакиллари исталган вақт келиб, мутахассислар билан учрашиши мумкин. Беларусь томони қурилишга ҳисса қўшиш ва мутахассислар орқали ёрдам беришга тайёр.Лукашенко Ўзбекистон бутун дунёдан малака ва тажриба олиб келаётган жадал ривожланаётган давлат эканини ҳам таъкидлади.Давлат раҳбари сўзларига кўра, ишга қабул қилинаётганлар аниқ иш ўринлари билан таъминланади, улар ва фарзандлари ясли, боғча, мактаб ҳамда олий таълим хизматларидан белоруслар билан тенг асосда фойдаланади.Шунингдек, у Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон белоруслар учун катта ёрдам кўрсатганини эслаб, кўплаб белоруслар айнан Ўзбекистонда бошпана топгани ва уларга инсоний муносабат қилинганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260224/uzbekistan-belarus-sanoat-kooperatsiya-yol-xarita-55906746.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56196930_161:0:1005:633_1920x0_80_0_0_731cc518cae91200be8f3615259c5201.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
лукашенко, ўзбекистон, беларусь, раҳматулла назаров, шавкат мирзиёев ташрифи, 2 миллиард доллар, товар айирбошлаш, аэс, меҳнат мигрантлари, беларусдаги ўзбеклар
лукашенко, ўзбекистон, беларусь, раҳматулла назаров, шавкат мирзиёев ташрифи, 2 миллиард доллар, товар айирбошлаш, аэс, меҳнат мигрантлари, беларусдаги ўзбеклар

Меҳнат миграцияси, АЭС ва ҳамкорлик муҳокамаси: Лукашенко Ўзбекистон элчиси билан учрашди

11:37 10.03.2026 (янгиланди: 11:53 10.03.2026)
© Пресс-служба Президента БеларусиАлександр Лукашенко встретился с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым
Александр Лукашенко встретился с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.03.2026
© Пресс-служба Президента Беларуси
Oбуна бўлиш
Беларусь президенти Ўзбекистон билан савдо ҳажмини ошириш, қатор соҳаларда технология ва мутахассислар билан ёрдам бериш, шунингдек, меҳнат мигрантларига шароит яратишга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко 9 март куни Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Раҳматулла Назаров билан учрашди. Бу ҳақда Беларусь президенти матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Шавкат Мирзиёевнинг Беларусга режалаштирилаётган ташрифи арафасида муҳокама қилинадиган масалалар кўплиги таъкидланди. Лукашенко, шунингдек, 2030 йилга бориб ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш бўйича келишувни ижобий баҳолади.
Лукашенко Беларусь Ўзбекистонга барча зарур шароит ва технологияларни таклиф этишга тайёрлигини билдирди. У, жумладан, Витебск ва Могилёв вилоятларида ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш имкониятини ҳам тилга олди.
Шунингдек, Беларусь томони Ўзбекистондан жун ва мўйна етказиб бериш ҳамда уни маҳаллий корхоналарда қайта ишлашдан манфаатдор эканини қайд этди.
Лукашенко Беларусь Ўзбекистонга тегишли технологияларни олиб келиш, мутахассисларни тайёрлаш ва зарур соҳаларда амалий ёрдам кўрсатишга тайёрлигини айтди. Бу ёрдам қишлоқ хўжалиги, машинасозлик ва атом энергетикаси каби соҳаларни қамраб олиши мумкин.
У, айниқса, Ўзбекистоннинг АЭС қурилишига қизиқишига тўхталиб, Беларусь бу борада катта тажриба орттирганини таъкидлади. Лукашенконинг сўзларига кўра, ўзбек вакиллари исталган вақт келиб, мутахассислар билан учрашиши мумкин. Беларусь томони қурилишга ҳисса қўшиш ва мутахассислар орқали ёрдам беришга тайёр.
Лукашенко Ўзбекистон бутун дунёдан малака ва тажриба олиб келаётган жадал ривожланаётган давлат эканини ҳам таъкидлади.

У Беларусда кўплаб ўзбеклар яшаб, меҳнат қилаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, белоруслар, айниқса оилали меҳнат мигрантларини қабул қилишдан мамнун, чунки мамлакатда аҳоли ўсиши Ўзбекистонники каби юқори эмас.

Давлат раҳбари сўзларига кўра, ишга қабул қилинаётганлар аниқ иш ўринлари билан таъминланади, улар ва фарзандлари ясли, боғча, мактаб ҳамда олий таълим хизматларидан белоруслар билан тенг асосда фойдаланади.
Шунингдек, у Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон белоруслар учун катта ёрдам кўрсатганини эслаб, кўплаб белоруслар айнан Ўзбекистонда бошпана топгани ва уларга инсоний муносабат қилинганини таъкидлади.

“Бу борада биз сизлардан бироз қарздормиз”, - деди Беларусь президенти.

Замминистра инвестиций обсудил сотрудничество с замминистра промышленности Беларуси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2026
Ўзбекистон ва Беларусь 2030 йилгача саноат кооперацияси бўйича “йўл харитаси” ишлаб чиқади
24 Феврал, 12:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0