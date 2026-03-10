https://sputniknews.uz/20260310/kuchli-tasir-dori-sotish-tartib-buzish-qamoq-56203688.html
Кучли таъсир қилувчи дориларни сотиш тартибини бузганлар 5 йилгача қамалиши мумкин
Ўзбекистонда таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар бўлган дори воситаларини рецепт бўйича чакана сотиш тартибини бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилди. Жарима 200 БҲМгача оширилди, айрим ҳолатларда 5 йилгача жазо қўлланади.
ўзбекистон
жамият
янги қонун
дори
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларини рецепт асосида чакана сотиш тартибини бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилди. Бу бўйича қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган ўзгартиришларга кўра, бундай дори воситаларини рецепт бўйича чакана сотиш тартибини бузганлик учун БҲМнинг 100 бараваридан 200 бараваригача миқдорда жарима белгиланди.Амалдаги тартибга кўра, бундай ҳуқуқбузарлик учун БҲМнинг 50 бараваридан 100 бараваригача жарима қўлланади.Жиноят кодексига киритилган ўзгартиришларга мувофиқ, бундай дори воситаларини рецепт бўйича чакана сотиш тартибини бузиш маъмурий жазо қўлланилганидан кейин такроран ёки кўп миқдорда содир этилса, 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
ўзбекистон
uz_UZ
Кучли таъсир қилувчи дориларни сотиш тартибини бузганлар 5 йилгача қамалиши мумкин
Қонунчиликка киритилган ўзгартиришлардан сўнг таркибида кучли таъсир қилувчи моддалари бор дори воситаларини сотиш қоидаларини бузганлар учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик кескин кучайтирилди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларини рецепт асосида чакана сотиш тартибини бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилди. Бу бўйича қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган ўзгартиришларга кўра, бундай дори воситаларини рецепт бўйича чакана сотиш тартибини бузганлик учун БҲМнинг 100 бараваридан 200 бараваригача миқдорда жарима белгиланди.
Амалдаги тартибга кўра, бундай ҳуқуқбузарлик учун БҲМнинг 50 бараваридан 100 бараваригача жарима қўлланади.
Жиноят кодексига киритилган ўзгартиришларга мувофиқ, бундай дори воситаларини рецепт бўйича чакана сотиш тартибини бузиш маъмурий жазо қўлланилганидан кейин такроран ёки кўп миқдорда содир этилса, 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.