Қўқонда Қирғизистондан олиб кирилган кучли таъсир қилувчи дорилар ушланди
Қўқонда Қирғизистондан олиб кирилган кучли таъсир қилувчи дорилар ушланди
Қўқон шаҳрида тўхтатилган “Жентра” автомашинасидаги йўловчидан 2797 дона “Регапен” кучли таъсир қилувчи дори воситаси аниқланди. Дорилар Қирғизистондан контрабанда йўли билан олиб кирилгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Қўқон шаҳрида ҳаракатланаётган “Жентра” русумли автотранспорт воситаси тўхтатилиб, кўздан кечирилганда, ундаги йўловчидан 2797 дона “Регапен” кучли таъсир қилувчи дори воситаси борлиги аниқланди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ҳолат Фарғона вилоятида ўтказилган тезкор тадбир доирасида фош этилган. Йўловчи Қўқон шаҳрида истиқомат қилувчи, 1994 йилда туғилган шахс экани айтилмоқда. Дори воситалари Қирғизистондан контрабанда йўли билан олиб кирилгани маълум қилинган.Ҳозирда ушбу шахсга нисбатан Жиноят кодексининг 251¹-моддаси 5-қисми (кучли таъсир қилувчи моддаларни муомалага киритиш) билан жиноят иши қўзғатилиб, “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланди. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Янгиликлар
қўқон, фарғона вилояти, регапен, кучли таъсир қилувчи дори, контрабанда, қирғизистон, жентра, дхх, жиноят иши, мусодара
қўқон, фарғона вилояти, регапен, кучли таъсир қилувчи дори, контрабанда, қирғизистон, жентра, дхх, жиноят иши, мусодара

Қўқонда Қирғизистондан олиб кирилган кучли таъсир қилувчи дорилар ушланди

09:48 01.02.2026 (янгиланди: 10:04 01.02.2026)
© Пресс-служба СГБВ Коканде обнаружено 2797 единиц препарата "Регапен" в автомобиле Джентра
В Коканде обнаружено 2797 единиц препарата Регапен в автомобиле Джентра - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2026
© Пресс-служба СГБ
Oбуна бўлиш
Тезкор тадбир давомида аниқланган ҳолат бўйича гумонланувчига нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, қамоқ эҳтиёт чораси қўлланди. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Қўқон шаҳрида ҳаракатланаётган “Жентра” русумли автотранспорт воситаси тўхтатилиб, кўздан кечирилганда, ундаги йўловчидан 2797 дона “Регапен” кучли таъсир қилувчи дори воситаси борлиги аниқланди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳолат Фарғона вилоятида ўтказилган тезкор тадбир доирасида фош этилган. Йўловчи Қўқон шаҳрида истиқомат қилувчи, 1994 йилда туғилган шахс экани айтилмоқда. Дори воситалари Қирғизистондан контрабанда йўли билан олиб кирилгани маълум қилинган.
Ҳозирда ушбу шахсга нисбатан Жиноят кодексининг 251¹-моддаси 5-қисми (кучли таъсир қилувчи моддаларни муомалага киритиш) билан жиноят иши қўзғатилиб, “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланди. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Янгиликлар лентаси
