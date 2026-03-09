https://sputniknews.uz/20260309/tajikistan-ramazon-hayit-sana-56181410.html
Тожикистонда Рамазон ойи 29 кун давом этиши мумкин — Рамазон ҳайити санаси айтилди
Тожикистонда Рамазон ойи 29 кун давом этиши мумкин — Рамазон ҳайити санаси айтилди
Sputnik Ўзбекистон
Тожикистонда муқаддас Рамазон ойи 30 кун эмас, 29 кун давом этиши мумкин. Шу боис Рамазон ҳайити аввал айтилганидек 20 мартда эмас, 19 мартда нишонланиши эҳтимоли айтилмоқда.
2026-03-09T11:58+0500
2026-03-09T11:58+0500
2026-03-09T12:07+0500
тожикистон
дин ишлари бўйича қўмита
рамазон ҳайити
байрам
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/09/56181240_0:112:1206:790_1920x0_80_0_0_9c7815f366c2ee40c538cd8e501c0180.png
ТОШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Тожикистонда муқаддас Рамазон ойи аввал айтилганидек 30 кун эмас, 29 кун давом этиши мумкин. Бу ҳақда Республика Дин ишлари бўйича қўмитаси Sputnik Тожикистонга маълум қилди.Қўмита маълумотига кўра, шу боис Рамазон ҳайити 20 мартда эмас, 19 мартда нишонланиши эҳтимолдан холи эмас.Айни пайтда бу маълумотни Тожикистон Уламолар кенгаши раиси Саидмукаррам Абдулқодирзода ҳам тасдиқлаган.Абдулқодирзоданинг сўзларига кўра, кўплаб мамлакатларда Рамазон Тожикистонга нисбатан бир кун олдин бошланган. У айрим давлатлар бундан мустасно эканини қўшимча қилди.Унинг таъкидлашича, ислом дунёсининг аксарият давлатлари бу йил Рамазон ҳайитини (Ид ал-Фитрни) бир кунда — 19 мартда нишонлаши мумкин.Тожикистон муфтийси аҳолини миш-миш тарқатмасликка ва ваҳимага берилмасликка чақирди. Унинг айтишича, барча қарорлар аниқ тақвим ҳисоб-китоблари ҳамда шариат меъёрлари асосида қабул қилинади.
https://sputniknews.uz/20260216/ramazon-taqvim-55691914.html
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/09/56181240_3:0:1203:900_1920x0_80_0_0_ef18d66a0aa19b44c1961b9d46f5128f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тожикистон, рамазон, рамазон ҳайити, ид ал-фитр, 19 март, 20 март, дин ишлари бўйича қўмита, уламолар кенгаши, саидмукаррам абдулқодирзода, қамарий тақвим, ражаб, шаъбон, ислом дунёси
тожикистон, рамазон, рамазон ҳайити, ид ал-фитр, 19 март, 20 март, дин ишлари бўйича қўмита, уламолар кенгаши, саидмукаррам абдулқодирзода, қамарий тақвим, ражаб, шаъбон, ислом дунёси
Тожикистонда Рамазон ойи 29 кун давом этиши мумкин — Рамазон ҳайити санаси айтилди
11:58 09.03.2026 (янгиланди: 12:07 09.03.2026)
Тожикистонда Рамазон ойи 29 кун давом этиши мумкин. Шу боис бу йил Рамазон ҳайити 20 мартда эмас, ислом дунёсининг аксарият давлатларидаги каби 19 мартда нишонланиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Тожикистонда муқаддас Рамазон ойи аввал айтилганидек 30 кун эмас, 29 кун давом этиши мумкин. Бу ҳақда Республика Дин ишлари бўйича қўмитаси Sputnik Тожикистонга маълум қилди
.
Қўмита маълумотига кўра, шу боис Рамазон ҳайити 20 мартда эмас, 19 мартда нишонланиши эҳтимолдан холи эмас.
“Эҳтимол, бу йил Тожикистонда муқаддас Рамазон ойи 29 кун давом этар”, — дейилади идора хабарида.
Айни пайтда бу маълумотни Тожикистон Уламолар кенгаши раиси Саидмукаррам Абдулқодирзода ҳам тасдиқлаган.
“Қамарий тақвимнинг аввалги икки ойи — Ражаб ва Шаъбон — кетма-кет 30 кун давом этгани сабабли, тажриба, илм ва тақвимга кўра, учинчи ой одатда 29 кун бўлади”, — деди у.
Абдулқодирзоданинг сўзларига кўра, кўплаб мамлакатларда Рамазон Тожикистонга нисбатан бир кун олдин бошланган. У айрим давлатлар бундан мустасно эканини қўшимча қилди.
Унинг таъкидлашича, ислом дунёсининг аксарият давлатлари бу йил Рамазон ҳайитини (Ид ал-Фитрни) бир кунда — 19 мартда нишонлаши мумкин.
Тожикистон муфтийси аҳолини миш-миш тарқатмасликка ва ваҳимага берилмасликка чақирди. Унинг айтишича, барча қарорлар аниқ тақвим ҳисоб-китоблари ҳамда шариат меъёрлари асосида қабул қилинади.