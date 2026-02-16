https://sputniknews.uz/20260216/ramazon-taqvim-55691914.html
Рамазон тақвими 2026 — саҳарлик ва ифторлик вақтлари
2026 йил муқаддас Рамазон ойи 19 февраль куни кириб келади. Рамазон ойи мусулмонлар учун муқаддас ой ҳисобланади. Унинг давомида барча мўминлар кўпроқ таровиҳ ва тиловат қилишлари, Қуръон хатм қилиши фарз бўлади. Инфографикада саҳарлик ва ифторлик дуолари ҳам келтирилган.
2026-02-16T19:17+0500
2026-02-16T19:17+0500
2026-02-16T21:38+0500
рамазон ойи
рамазон тақвими
ўзбекистон
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55738199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6859e77273d10e38ca2121ea68ee2c52.png
Президент қарори билан 2026 йилги муборак Рамазон ойининг бошланиши 19 февраль кунига тўғри келиши ҳақидаги Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг ахбороти маълумот учун қабул қилинди. Мамлакатда Рамазон ойини миллий анъана ва қадриятларга мос тарзда ўтказишга доир чора-тадбирлар амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20250301/roza-33154566.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55738199_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9164e494362f2aa8c6f4f423773e598d.png
рамазон тақвими 2026 ўзбекистон тошкент узбекистон рамазон рамадан таквими таквим 2026 саҳарлик ва ифторлик вақтлари ramazon taqvimi 2026 saharlik va iftorlik vaqtlari қадр кечаси ҳайит hayit 2026 xayit хайит саҳарлик дуоси ифторлик дуоси 2026 огиз очиш огиз ёпиш дуолар
Рамазон тақвими 2026 — саҳарлик ва ифторлик вақтлари
19:17 16.02.2026 (янгиланди: 21:38 16.02.2026)
2026 йил муқаддас Рамазон ойи 19 февралдан бошланиши кутиляпти.
Президент қарори билан 2026 йилги муборак Рамазон ойининг бошланиши 19 февраль кунига тўғри келиши ҳақидаги Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг ахбороти маълумот учун қабул қилинди. Мамлакатда Рамазон ойини миллий анъана ва қадриятларга мос тарзда ўтказишга доир чора-тадбирлар амалга оширилади.
Инфографикада саҳарлик ва ифторлик дуолари ҳам келтирилган.
Саҳарлик дуоси
— Навайту ан асума совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъала. Аллоҳу акбар.
Ифторлик дуоси
— Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аълайка таваккалту ва аъла ризқика афтарту, фағфирли йа ғоффару ма қоддамту ва ма аххорту.
Рамазон ойи мусулмонлар учун муқаддас ой ҳисобланади. Унинг давомида барча мўминлар кўпроқ таровиҳ ва тиловат қилишлари, Қуръон хатм қилиши фарз бўлади.
Ҳадисларда айтилишига кўра, ушбу ойда гуноҳлар кечирилади, ҳатто душманларга ҳам раҳм-шафқат кўрсатилади, гуноҳкорлар ҳам дўзахдан озод қилинади.
Мусулмонлар учун Рамазон ойи ўзаро бирдамлик, меҳрибонлик, бир-бирининг хато ва камчиликларини кечирадиган ойдир. Рамазонда мусулмонлар кўпроқ хайрли ишлар қилиши ва бу йўлда бирлашиши, бир-бирини қўллаши узоқ йиллардан бери яхши анъанага айланган. Бу ойда қариялар зиёрат қилинади, беморлардан хабар олинади, муҳтожларга ёрдам берилади, мусибатзада инсонлардан кўнгил сўралади ва етимлар овутилиб, юпатилади.
Рамазон ойининг охирги ўн кунлигининг тоқ кечаларидан бирида Қадр кечаси бор. Ҳадисларга кўра, агар сиз бу муборак кечани тоат ва ибодатда ўтказсангиз, гўё сиз бу тоат-ибодатни саксон уч йилдан кўпроқ вақт давомида тинмай бажараётгандек бўласиз.
Рамазон ойида тўғри овқатланишни ташкил этиш муҳим.