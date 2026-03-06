Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260306/hosilbek-eshnazarov-oilasiga-uch-xonali-xonadon-sovga-qilindi-56130719.html
Ҳосилбек Эшназаров оиласига уч хонали хонадон совға қилинди
Ҳосилбек Эшназаров оиласига уч хонали хонадон совға қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳосилбекнинг оиласи, фарзандлари, ва ота-онаси ҳамиша давлат эътиборида бўлади — ИИВ. 06.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-06T11:15+0500
2026-03-06T11:15+0500
иив
хотира
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/06/56128722_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_45ef7610feebf091a740240cc1f9a786.jpg
ТОШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Тошкент шаҳар ИИББда хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган кичик сержант Ҳосилбек Эшназаров хотирасига бағишлаб ёдгорлик мажмуаси очилди.Ички ишлар вазири Ҳосилбекнинг отасига "Жасорат" медали топширилди. Шу билан бирга Президент совғаси сифатида Эшназаровлар оиласига уч хонали хонадон тақдим этилди. ИИВ хабарида айтилишига кўра, Ҳосилбек Эшназаров таҳсил олган Қашқадарё вилояти Ғузор туманидаги 62-мактабда ҳам Ҳосилбек учун ёдгорлик барпо этилади.Ҳосилбекнинг оиласи, фарзандлари, ва ота-онаси ҳамиша давлатимиз эътиборида бўлиб, ижтимоий муҳофазаси таъминлаб борилади, дейилади хабарда.Хабарда айтилишига кўра, Мустақиллик йилларида жами 118 нафар ички ишлар ходимлари хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган.
https://sputniknews.uz/20260228/xolis-tergov-va-jazo-muqarrarligi-taminlanadi--bosh-prokuratura--56017212.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/06/56128722_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_037f3709192291b99f906f1292d1d828.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иив, хотира
иив, хотира

Ҳосилбек Эшназаров оиласига уч хонали хонадон совға қилинди

11:15 06.03.2026
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишСемье погибшего Хосилбека Эшназарова подарили трехкомнатную квартиру
Семье погибшего Хосилбека Эшназарова подарили трехкомнатную квартиру - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.03.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ҳосилбекнинг оиласи, фарзандлари, ва ота-онаси ҳамиша давлат эътиборида бўлади — ИИВ.
ТОШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Тошкент шаҳар ИИББда хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган кичик сержант Ҳосилбек Эшназаров хотирасига бағишлаб ёдгорлик мажмуаси очилди.
Тадбир давомида Ички ишлар вазири томонидан Ҳосилбекнинг хизмат фаолияти ҳар бир ходимга ўрнак бўлиши таъкидланди ва мана шундай бурчга садоқат намоён етган фарзандни вояга етказган Бекназар ота ва Дилором опага шахсий таркиб номидан яна бир бор миннатдорлик билдирилди.
Ички ишлар вазири Ҳосилбекнинг отасига "Жасорат" медали топширилди. Шу билан бирга Президент совғаси сифатида Эшназаровлар оиласига уч хонали хонадон тақдим этилди.
ИИВ хабарида айтилишига кўра, Ҳосилбек Эшназаров таҳсил олган Қашқадарё вилояти Ғузор туманидаги 62-мактабда ҳам Ҳосилбек учун ёдгорлик барпо этилади.
Ҳосилбекнинг оиласи, фарзандлари, ва ота-онаси ҳамиша давлатимиз эътиборида бўлиб, ижтимоий муҳофазаси таъминлаб борилади, дейилади хабарда.
Хабарда айтилишига кўра, Мустақиллик йилларида жами 118 нафар ички ишлар ходимлари хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган.
Ген. Прокуратура Республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2026
Холис тергов ва жазо муқаррарлиги таъминланади — Бош прокуратура
28 Феврал, 10:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0