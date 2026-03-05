https://sputniknews.uz/20260305/tashkent-saint-petersburg-avtobus-qatnov-56119147.html
Тошкент — Санкт-Петербург йўналишида автобус қатнови йўлга қўйилди
Тошкент — Санкт-Петербург йўналишида автобус қатнови йўлга қўйилди
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербург автовокзалидан Тошкентга автобус қатнови йўлга қўйилди. Рейслар ҳар ҳафта жума куни соат 22:00 да амалга оширилади. Сафар вақти 69 соат бўлиб, автобус йўлда бир нечта чегара назорат пунктларида тўхтайди.
2026-03-05T16:11+0500
2026-03-05T16:11+0500
2026-03-05T16:28+0500
автобус
ўзбекистон
россия
санкт-петербург
тошкент
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56118752_0:49:1281:769_1920x0_80_0_0_d8ef261a765199df67466f1867b23b17.jpg
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Санкт-Петербург автовокзалидан Тошкентга автобус қатнови йўлга қўйилди. Бу ҳақда Санкт-Петербург транспорт қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Сафар вақти 69 соатни ташкил этади.Автобус йўл давомида Россиядаги “Маштаково”, Қозоғистондаги “Сирим” ва “Тажен”, шунингдек, Қорақалпоғистондаги “Довут-ота” чегара назорат пунктларида тўхтайди. Қатнов жадвали билан автовокзалнинг маълумот хизмати ва расмий веб-сайти орқали танишиш мумкин.Қатновлар катта сиғимли замонавий автобусларда амалга оширилади. Йўловчилар учун қулайлик мақсадида автобусларда ҳожатхона, мультимедиа ва иқлим назорати тизимлари ҳамда гаджетларни қувватлаш учун индивидуал улагичлар мавжуд.Аввалроқ Ўзбекистон Транспорт вазирлиги 23 февралдан Тошкент-Санкт-Петербург йўналишида автобус қатнови йўлга қўйилганини маълум қилган эди. Қатновлар ҳафтада икки марта — душанба ва жума кунлари бажарилади. Чипта нархи 1 200 000 сўмни ташкил этади.Йўлда Москва шаҳридаги “Новоясеневская” автовокзалида оралиқ тўхташ амалга оширилади. Тошкентга қайтиш рейслари ҳам душанба ва жума кунлари соат 17:00 да бажарилади.
https://sputniknews.uz/20260219/red-wings-samara-urgench-reyslar-55813322.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56118752_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_41e248ac20d8924853b09b6fac3b6881.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
санкт-петербург тошкент автобус, россия ўзбекистон автобус, автобус қатнови тошкент, санкт-петербург автовокзал, халқаро автобус рейси, россиядан тошкентга автобус, 69 соатлик сафар, автобус маршрути
санкт-петербург тошкент автобус, россия ўзбекистон автобус, автобус қатнови тошкент, санкт-петербург автовокзал, халқаро автобус рейси, россиядан тошкентга автобус, 69 соатлик сафар, автобус маршрути
Тошкент — Санкт-Петербург йўналишида автобус қатнови йўлга қўйилди
16:11 05.03.2026 (янгиланди: 16:28 05.03.2026)
Санкт-Петербург автовокзалидан Тошкентга автобус қатнови йўлга қўйилди. Маршрут Қорақалпоғистондаги “Довут-ота” чегара назорат пости орқали ўтади.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Санкт-Петербург автовокзалидан Тошкентга автобус қатнови йўлга қўйилди. Бу ҳақда Санкт-Петербург транспорт қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, Сафар вақти 69 соатни ташкил этади.
Автобус йўл давомида Россиядаги “Маштаково”, Қозоғистондаги “Сирим” ва “Тажен”, шунингдек, Қорақалпоғистондаги “Довут-ота” чегара назорат пунктларида тўхтайди. Қатнов жадвали билан автовокзалнинг маълумот хизмати ва расмий веб-сайти орқали танишиш мумкин.
Қатновлар катта сиғимли замонавий автобусларда амалга оширилади. Йўловчилар учун қулайлик мақсадида автобусларда ҳожатхона, мультимедиа ва иқлим назорати тизимлари ҳамда гаджетларни қувватлаш учун индивидуал улагичлар мавжуд.
Аввалроқ Ўзбекистон Транспорт вазирлиги 23 февралдан Тошкент-Санкт-Петербург йўналишида автобус қатнови йўлга қўйилганини маълум қилган эди. Қатновлар ҳафтада икки марта — душанба ва жума кунлари бажарилади. Чипта нархи 1 200 000 сўмни ташкил этади
.
Йўлда Москва шаҳридаги “Новоясеневская” автовокзалида оралиқ тўхташ амалга оширилади. Тошкентга қайтиш рейслари ҳам душанба ва жума кунлари соат 17:00 да бажарилади.