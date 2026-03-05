https://sputniknews.uz/20260305/samarkand-agrokorgazma-russia-stend-56116472.html
Самарқанддаги агрокўргазмада Россия стенди энг яхши хорижий стенд деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда ўтаётган бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасида Россия Федерацияси стенди энг яхши хорижий стенд деб топилди. Унда Бошқирдистон, Воронеж вилояти ва Ставрополь ўлкасидан 10 га яқин компаниялар иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Самарқандда ўтаётган бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасида хорижий компаниялар орасида Россия Федерацияси стендлари алоҳида ажралиб турибди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Ушбу стенд кўргазма ташкилотчилари томонидан “Хорижий компаниянинг энг яхши стенди” сифатида эътироф этилди. У нафақат креатив дизайни, балки тақдим этилган маҳсулотларнинг хилма-хиллиги билан ҳам ажралиб туради.
Самарқандда ўтаётган бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасида хорижий компаниялар орасида Россия Федерацияси стендлари алоҳида ажралиб турибди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
мухбири.
Бу йил улар бу ерда оз эмас. Биргина “Россия” стендида Бошқирдистон, Воронеж вилояти ва Ставрополь ўлкасидан 10 тага яқин компаниялар тақдим этилган.
Ушбу стенд кўргазма ташкилотчилари томонидан “Хорижий компаниянинг энг яхши стенди” сифатида эътироф этилди. У нафақат креатив дизайни, балки тақдим этилган маҳсулотларнинг хилма-хиллиги билан ҳам ажралиб туради.