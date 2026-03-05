Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260305/samarkand-agrokorgazma-russia-stend-56116472.html
Самарқанддаги агрокўргазмада Россия стенди энг яхши хорижий стенд деб топилди
Самарқанддаги агрокўргазмада Россия стенди энг яхши хорижий стенд деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда ўтаётган бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасида Россия Федерацияси стенди энг яхши хорижий стенд деб топилди. Унда Бошқирдистон, Воронеж вилояти ва Ставрополь ўлкасидан 10 га яқин компаниялар иштирок этмоқда.
2026-03-05T14:29+0500
2026-03-05T14:29+0500
ўзбекистон
кўргазма
қишлоқ хўжалиги
самарқанд
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56116275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17463e003646bcf844ad8d34487266f4.jpg
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Самарқандда ўтаётган бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасида хорижий компаниялар орасида Россия Федерацияси стендлари алоҳида ажралиб турибди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Ушбу стенд кўргазма ташкилотчилари томонидан “Хорижий компаниянинг энг яхши стенди” сифатида эътироф этилди. У нафақат креатив дизайни, балки тақдим этилган маҳсулотларнинг хилма-хиллиги билан ҳам ажралиб туради.
https://sputniknews.uz/20260224/samarkand-agrokorgazma-russia-kompaniya-55921280.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56116275_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13b766ef3fe4916aed5d6fe18a53cc5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд агрокўргазма, қишлоқ хўжалиги кўргазмаси, россия стенди, халқаро агрокўргазма, самарқанд кўргазма, россия компаниялари, бошқирдистон, воронеж вилояти, ставрополь ўлкаси, агротехника кўргазмаси
самарқанд агрокўргазма, қишлоқ хўжалиги кўргазмаси, россия стенди, халқаро агрокўргазма, самарқанд кўргазма, россия компаниялари, бошқирдистон, воронеж вилояти, ставрополь ўлкаси, агротехника кўргазмаси

Самарқанддаги агрокўргазмада Россия стенди энг яхши хорижий стенд деб топилди

14:29 05.03.2026
© SputnikСтенд России признан лучшим на международной агровыставке в Самарканде
Стенд России признан лучшим на международной агровыставке в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.03.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Самарқандда ўтаётган қишлоқ хўжалиги кўргазмасида Россия стенди энг яхши хорижий стенд деб эътироф этилди. Унда Россиянинг бир нечта минтақаларидан 10 га яқин компания иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Самарқандда ўтаётган бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасида хорижий компаниялар орасида Россия Федерацияси стендлари алоҳида ажралиб турибди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.

Бу йил улар бу ерда оз эмас. Биргина “Россия” стендида Бошқирдистон, Воронеж вилояти ва Ставрополь ўлкасидан 10 тага яқин компаниялар тақдим этилган.

© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишСтенд России признали лучшим на международной выставке AGROPRO EXPO Самарканде
Стенд России признали лучшим на международной выставке AGROPRO EXPO Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.03.2026
Стенд России признали лучшим на международной выставке AGROPRO EXPO Самарканде
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Ушбу стенд кўргазма ташкилотчилари томонидан “Хорижий компаниянинг энг яхши стенди” сифатида эътироф этилди. У нафақат креатив дизайни, балки тақдим этилган маҳсулотларнинг хилма-хиллиги билан ҳам ажралиб туради.
На международную сельхозвыставку в Самарканд приедут порядка 10 компаний из РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2026
Самарқанддаги агрокўргазмага Россиядан 10 тага яқин компания келади
24 Феврал, 17:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0