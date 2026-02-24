Самарқанддаги агрокўргазмага Россиядан 10 тага яқин компания келади

https://sputniknews.uz/20260224/samarkand-agrokorgazma-russia-kompaniya-55921280.html
Март ойи бошида Самарқандда бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмаси ўтказилади. 130 га яқин компания иштирок этади, уларнинг 30 дан ортиғи хорижий вакиллардир. Россиядан 10 га яқин компания ташриф буюради.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самарқандда бўлиб ўтадиган халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасига Россиядан 10 тага яқин компания ташриф буюради, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Март ойининг биринчи кунларида Самарқандда бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмаси ташкил этилади. Форум анъанавий равишда агросаноат мажмуаси вакиллари, инвесторлар, техника ишлаб чиқарувчилар ҳамда соҳа экспертларини бирлаштиради.Россия аграр тармоғини “Сибагро” АЖ, “Сохрани зерно” МЧЖ, “Алникор” илмий-тадқиқот корхонаси, “Ростсельмаш” ва бошқа компаниялар тақдим этади.Кўргазмада Россия Федерацияси ҳудудлари ҳам намойиш этилади. Умуман олганда, Россия ва Беларусь маҳсулотлари экспозицияси қарийб 300 квадрат метр майдонни эгаллайди.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Самарқандда бўлиб ўтадиган халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмасига Россиядан 10 тага яқин компания ташриф буюради, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Март ойининг биринчи кунларида Самарқандда бешинчи халқаро қишлоқ хўжалиги кўргазмаси ташкил этилади. Форум анъанавий равишда агросаноат мажмуаси вакиллари, инвесторлар, техника ишлаб чиқарувчилар ҳамда соҳа экспертларини бирлаштиради.
SOF EXPO Samarkand кўргазма мажмуаси раҳбари Аҳмад Тожибоевнинг маълум қилишича, 130 тага яқин компания ва ташкилот иштирокини тасдиқлаган. Уларнинг 30 тадан ортиғи хорижий вакиллардир. Шу билан бирга, ҳар учинчи хорижий компания Россия ва Беларусдан.
Россия аграр тармоғини “Сибагро” АЖ, “Сохрани зерно” МЧЖ, “Алникор” илмий-тадқиқот корхонаси, “Ростсельмаш” ва бошқа компаниялар тақдим этади.
Кўргазмада Россия Федерацияси ҳудудлари ҳам намойиш этилади. Умуман олганда, Россия ва Беларусь маҳсулотлари экспозицияси қарийб 300 квадрат метр майдонни эгаллайди.