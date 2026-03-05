Лавров Украина бўйича музокаралар, НАТО ва операция мақсадлари ҳақида баёнотлар берди
15:22 05.03.2026 (янгиланди: 15:32 05.03.2026)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Сергей Лавров Украина атрофидаги вазият, музокаралар истиқболи, махсус ҳарбий операция мақсадлари, санкциялар ва НАТОнинг ҳаракатлари ҳақида қатор баёнотлар берди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг айтишича, Россиянинг махсус ҳарбий операцияси мақсадларидан бири Украина ҳудудидан келаётган миллий хавфсизликка таҳдидларни бартараф этиш ҳисобланади. Бу ҳақда у МГИМО Дипломатик академиясида ўтказилган давра суҳбатида маълум қилди.
Тадбирга 100 нафардан ортиқ элчи ҳамда халқаро ташкилотлар вакиллари таклиф этилган.
Лавровнинг бошқа баёнотлари:
“Ғарб томонидан тайёрланган ва охир-оқибат Украина режими қўли билан Россияга қарши бошланган урушнинг мақсади мамлакатимизни заифлаштиришдир. Бунинг ортида Россияни парчалашга интилиш ҳам ётган бўлиши мумкин”.
“Ғарбнинг ёки биз билан, ёки Россияга қарши деган ёндашуви ҳеч қаерга кетмади. Бу, айниқса, Украинани НАТОга тортишга уринишларда намоён бўлди. Бу саъй-ҳаракатларнинг ҳалокатлилиги ҳақида анчадан буён огоҳлантирилмоқда”.
“Европа Иттифоқи ўз риторикаси билан ҳатто НАТОдан ҳам ошиб кетган бўлиши мумкин. Унинг ҳарбийлашуви Россияга қарши йўналтирилган”.
“Биз (АҚШ билан — таҳр.) музокаралар ниқоб эканига ҳозирча асос кўрмаяпмиз, чунки америкалик ҳамкасбларимиз билан бевосита алоқадамиз”.
“Киев режими террорчилик моҳиятини кўрсатувчи кўплаб мисоллар мавжуд. Улар жаҳон иқтисодиёти учун муҳим инфратузилма объектларига зарар етказмоқда. "Шимолий оқим"лар билан бўлгани каби "Турк оқими" ва "Мовий оқим"га ҳам ҳужум режалаштирмоқда”.
“Биз Аляска келишувларига тўлиқ содиқмиз ... Умид қиламизки, америкалик ҳамкасбларимизни ҳеч ким бу тўғри йўлдан адаштирмайди”.
“Анкорижда руҳ унчалик муҳим эмасди. Руҳ — дўстона, ўзаро ҳурматга асосланган конструктив муҳит эди. Аммо руҳ буғланиб кетмоқда”.
Асосий келишувларга, мазмунли келишувларга ҳали эришилгани йўқ.
НАТОнинг PURL дастури доирасида АҚШ Украинага муҳим ҳарбий техника етказиб бермоқда. Ёздан бери ушбу дастур орқали "Patriot" учун ракеталарнинг тахминан 75 фоизи, бошқа ҳаво мудофаа тизимлари учун ўқ-дориларнинг 90 фоизи етказиб берилган.
Зеленский таъкидлаган хавфсизлик кафолатлари Украина учун у қоладиган чегараларда хавфсизликни таъминлашни назарда тутади. “Биз бу каби кафолатларни на маъқулладик ва на уларни кўрдик”.
"Музокараларга тайёрмиз. Бироқ кўп ҳолларда музокаралар дўстона бўлмаган ҳаракатларни ниқоблаш воситасига айланиб қолаётганини кўряпмиз”.
Россия томони АҚШ Украинага разведка маълумотлари беришни давом эттираётгани, шунингдек, Европа давлатларига қурол сотиб, улар орқали Киевга етказиб берилаётганини ҳам кўряпмиз;
Россияни жаҳон энергетика бозорларидан сиқиб чиқаришга қаратилган кўп янги санкциялар Трамп маъмурияти томонидан қабул қилинмоқда.