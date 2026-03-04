Лондон Украинани Эронга қарши авантюрага жалб қилмоқчи—Захарованинг брифингдаги баёнотлари
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Лондон Киевни Эронга қарши геосиёсий авантюрага жалб қилишга уринмоқда, деб ҳисоблайди. У Украина атрофидаги вазият бўйича бир қатор баёнотлар берди.
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Лондон Киев режимини Форс кўрфазидаги Эронга қарши авантюрага жалб қилиш ниятида. Бу Буюк Британиянинг Украина ва украиналикларга нисбатан истеъмолчилик муносабатини кўрсатади. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова чоршанба куни бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.
"Лондонда one way ticket (бир томонлама чипта — таҳр.) деб номланган опцияларни ишлаб чиқиш бўйича катта мутахассислар бор. Кўриниб турибдики, Британия расмийлари Украина вассалларини навбатдаги геосиёсий авантюрага жалб қилиш ниятида. Бу Британиянинг Украина ва украиналикларга нисбатан истеъмолчилик муносабатини яққол кўрсатади," — деди у.
Захарованинг бошқа баёнотлари:
Британиянинг Daily Express таблоиди номаълум манбаларга таяниб, Украинада Буюк Британиядан келган ҳарбий-тиббий мутахассислар борлиги ҳақида хабар берган.
Лондон ҳозирча ушбу маълумотни тасдиқламаган ёки рад этмаган. Захарованинг таъкидлашича, ҳар қандай хорижий контингент, жумладан ҳарбий-тиббий кучлар ҳам Россия қуролли кучлари учун қонуний нишон ҳисобланади.
Киев ҳаво мудофаа воситаларини қўшимча етказиб беришни сўраб келаётган бир пайтда бошқа давлатларга ёрдам кўрсатиши ҳақидаги гаплар "ёлғон" ва Зеленскийнинг Яқин Шарқ можароси атрофида пиар қилишга уриниши экани айтилди.
Аввалроқ Bloomberg агентлиги Владимир Зеленский интервьюда Украинанинг "энг яхши экспертлари"ни Эрон дронларига қарши курашиш учун Яқин Шарқ мамлакатларига юборишга тайёрлигини билдирганини хабар қилган эди.
Шунингдек, Захарова Зеленский 10 февраль куни Олий Рада томонидан қабул қилинган, вояга етмаганларни ота-оналарининг розилигисиз жанговар ёки эҳтимолий ҳарбий ҳаракатлар ҳудудларидан мажбурий эвакуация қилишга рухсат берувчи қонунни имзолаганини ҳам танқид қилди.
Унинг айтишича, Киев режими болаларга муносабати ҳақидаги маълумотлар ошкор этилса, бу “Эпштейн меросидан ҳам ошиб кетадиган глобал жанжал”га сабаб бўлиши мумкин.