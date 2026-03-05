https://sputniknews.uz/20260305/eec-unescap-memorandum-56121998.html
ЕИК ва БМТнинг ЭСКАТО комиссияси янги ҳамкорлик меморандумини тайёрламоқда
ЕИК ва БМТнинг ЭСКАТО комиссияси янги ҳамкорлик меморандумини тайёрламоқда
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси раиси Бангкокда БМТнинг ЭСКАТО комиссияси раҳбари билан учрашди. Томонлар янги ҳамкорлик меморандуми, сунъий интеллект, рақамли трансформация ва “яшил” иқтисодиёт бўйича режаларни муҳокама қилди
2026-03-05T17:06+0500
2026-03-05T17:06+0500
2026-03-05T17:10+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
яшил энергия
битим
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Бангкокда БМТ бош котиби ўринбосари — Осиё ва Тинч океани учун иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ЭСКАТО) ижрочи котиби Армида Салсия Алишахбана билан ишчи учрашув ўтказди.Томонлар ЕИК ва ЭСКАТО ўртасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.Учрашувда ЕИК ва ЭСКАТО ўртасидаги ҳамкорлик минтақавий мувофиқлаштиришнинг муҳим элементига айланаётгани таъкидланди.Шунингдек, Бакитжан Сагинтаев ЭСКАТО раҳбарини 2026 йил 28–29 май кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди.Маълумот учун, ЭСКАТО БМТнинг Бангкокда жойлашган бешта минтақавий комиссиясидан бири бўлиб, унга 53 та давлат аъзо. ЕИК ва ЭСКАТО ўртасидаги биринчи меморандум 2013 йилда, амалдаги ҳужжат эса 2019 йилда имзоланган.
https://sputniknews.uz/20260303/asean-eaeu-yolaklar-boglash-muhokama-56074958.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:598:448_1920x0_80_0_0_181abe84ead818f8f0be0a19844e1c2b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еик, эскато, бмт комиссияси, бакитжан сагинтаев, армида салсия алишахбана, евроосиё иқтисодий комиссияси, бангкок учрашуви, рақамли трансформация, сунъий интеллект, яшил иқтисодиёт, евроосиё иқтисодий форуми остона
еик, эскато, бмт комиссияси, бакитжан сагинтаев, армида салсия алишахбана, евроосиё иқтисодий комиссияси, бангкок учрашуви, рақамли трансформация, сунъий интеллект, яшил иқтисодиёт, евроосиё иқтисодий форуми остона
ЕИК ва БМТнинг ЭСКАТО комиссияси янги ҳамкорлик меморандумини тайёрламоқда
17:06 05.03.2026 (янгиланди: 17:10 05.03.2026)
ЕИК раиси Бакитжан Сагинтаев Бангкокда БМТнинг ЭСКАТО комиссияси раҳбари Армида Салсия Алишахбана билан учрашиб, янги ҳамкорлик меморандуми ва рақамли иқтисодиёт йўналишларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Бангкокда БМТ бош котиби ўринбосари — Осиё ва Тинч океани учун иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ЭСКАТО) ижрочи котиби Армида Салсия Алишахбана билан ишчи учрашув ўтказди
.
Томонлар ЕИК ва ЭСКАТО ўртасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.
Ҳозирда томонлар янги Англашув меморандумини тайёрлаш устида иш олиб бормоқда, чунки амалдаги ҳужжатнинг муддати 2026 йил охирида тугайди. Янги меморандум рақамли трансформация, сунъий интеллектни ривожлантириш ва “яшил” иқтисодиёт тамойилларини илгари суриш каби йўналишларни қамраб олади.
Учрашувда ЕИК ва ЭСКАТО ўртасидаги ҳамкорлик минтақавий мувофиқлаштиришнинг муҳим элементига айланаётгани таъкидланди.
Шунингдек, Бакитжан Сагинтаев ЭСКАТО раҳбарини 2026 йил 28–29 май кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди.
Маълумот учун, ЭСКАТО БМТнинг Бангкокда жойлашган бешта минтақавий комиссиясидан бири бўлиб, унга 53 та давлат аъзо. ЕИК ва ЭСКАТО ўртасидаги биринчи меморандум 2013 йилда, амалдаги ҳужжат эса 2019 йилда имзоланган.