ДХХ: Қарши ва Бухорода савдо нуқталарини ноқонуний сотган бозор мансабдорлари қўлга олинди
Қарши ва Бухоро шаҳарларида деҳқон бозорлари мансабдорлари савдо нуқталарини аукционсиз ноқонуний сотгани аниқланди. ДХХ тезкор тадбирларида улар фуқаролардан минглаб доллар талаб қилган вақтида қўлга олинди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Қарши ва Бухорода деҳқон бозорлари савдо нуқталарини ноқонуний сотган мансабдорлар қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, савдо жойлари аслида аукцион орқали сотилиши керак бўлган, аммо улар шахсий моддий манфаатдорлик эвазига фуқароларга ноқонуний тарзда таклиф қилинган.Шунингдек, Бухоро шаҳрида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари улгуржи бозори раҳбари ва иш юритувчиси бозор ҳудудидан 120 кв метр ер майдони ажратиб бериш эвазига 11 минг доллар олган вақтида қўлга олинган.Ҳолатлар ДХХ ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан ўтказилган тезкор тадбирлар давомида фош этилган.Мазкур ҳолатлар юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) ва бошқа тегишли моддалар билан жиноят ишлари қўзғатилган.Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
ДХХ: Қарши ва Бухорода савдо нуқталарини ноқонуний сотган бозор мансабдорлари қўлга олинди
09:56 05.03.2026 (янгиланди: 10:05 05.03.2026)
Қарши ва Бухоро шаҳарларида бозор мансабдорлари савдо нуқталарини ноқонуний сотгани фош этилди.
