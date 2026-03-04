Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260304/uzbekistan-orgimchak-yangi-tur-56095112.html
Ўзбекистонда бўри ўргимчакнинг янги тури аниқланди
Ўзбекистонда бўри ўргимчакнинг янги тури аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Lycosidae оиласига мансуб янги ўргимчак тури — Karakumosa ustyurtica аниқланди. Устюрт платосида топилган тур бўйича тадқиқот халқаро Arachnology журналида эълон қилинди.
2026-03-04T15:31+0500
2026-03-04T15:31+0500
илм-фан
ўзбекистон фанлар академияси
қорақалпоғистон
олимлар
тадқиқот
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56091069_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_51f94981889f513c103250e05b6b316c.png
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида бўри ўргимчаклар (Lycosidae) оиласига мансуб мутлақо янги тур аниқланди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.Тадқиқот Хоразм Маъмун академияси таянч докторанти Мардона Бектурсунова, унинг илмий раҳбари профессор Икром Абдуллаев ҳамда Россия Фанлар академияси Зоология институти олими Дмитрий Логунов ҳамкорлигида олиб борилди.Янги тур Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосининг шарқий қисми — Борсакелмас ботиғи ҳудудида аниқланган.Голотип намунаси 2025 йил июль ойида йиғилган. Намуналар морфологик ва таксономик таҳлиллар асосида ўрганилган, тип намуналар эса Россия ФА Зоология институти коллекциясида сақланмоқда.Ушбу кашфиётдан сўнг Karakumosa жинсига мансуб турлар сони 19 тага етди. Тадқиқот натижалари халқаро "Arachnology" журналида эълон қилинди.
https://sputniknews.uz/20250725/ozbekiston-yangi-iris-50844594.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56091069_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_88045815b4f8a1f654318b29ba9bed11.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон ўргимчак, янги тур, lycosidae, karakumosa ustyurtica, устюрт платоси, қорақалпоғистон табиати, фанлар академияси, arachnology журнали, биология кашфиёти, ўзбекистон фаунаси
ўзбекистон ўргимчак, янги тур, lycosidae, karakumosa ustyurtica, устюрт платоси, қорақалпоғистон табиати, фанлар академияси, arachnology журнали, биология кашфиёти, ўзбекистон фаунаси

Ўзбекистонда бўри ўргимчакнинг янги тури аниқланди

15:31 04.03.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИУченые из Узбекистана выявили новый вид паука-волка
Ученые из Узбекистана выявили новый вид паука-волка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.03.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосида топилган Karakumosa ustyurtica тури фан учун илк бор тавсифланди.
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида бўри ўргимчаклар (Lycosidae) оиласига мансуб мутлақо янги тур аниқланди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.
Тадқиқот Хоразм Маъмун академияси таянч докторанти Мардона Бектурсунова, унинг илмий раҳбари профессор Икром Абдуллаев ҳамда Россия Фанлар академияси Зоология институти олими Дмитрий Логунов ҳамкорлигида олиб борилди.
Янги тур Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосининг шарқий қисми — Борсакелмас ботиғи ҳудудида аниқланган.
Фан учун тавсифланган янги тур Karakumosa ustyurtica деб номланди. Тур номи Устюрт платоси номидан олинган бўлиб, унинг тип ҳудудига боғлиқлигини билдиради.
Голотип намунаси 2025 йил июль ойида йиғилган. Намуналар морфологик ва таксономик таҳлиллар асосида ўрганилган, тип намуналар эса Россия ФА Зоология институти коллекциясида сақланмоқда.
Ушбу кашфиётдан сўнг Karakumosa жинсига мансуб турлар сони 19 тага етди. Тадқиқот натижалари халқаро "Arachnology" журналида эълон қилинди.
Ученый-биотехнолог в лаборатории - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди
25 Июл 2025, 12:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0