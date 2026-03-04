https://sputniknews.uz/20260304/uzbekistan-orgimchak-yangi-tur-56095112.html
Ўзбекистонда бўри ўргимчакнинг янги тури аниқланди
Ўзбекистонда бўри ўргимчакнинг янги тури аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Lycosidae оиласига мансуб янги ўргимчак тури — Karakumosa ustyurtica аниқланди. Устюрт платосида топилган тур бўйича тадқиқот халқаро Arachnology журналида эълон қилинди.
2026-03-04T15:31+0500
2026-03-04T15:31+0500
2026-03-04T15:31+0500
илм-фан
ўзбекистон фанлар академияси
қорақалпоғистон
олимлар
тадқиқот
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56091069_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_51f94981889f513c103250e05b6b316c.png
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида бўри ўргимчаклар (Lycosidae) оиласига мансуб мутлақо янги тур аниқланди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.Тадқиқот Хоразм Маъмун академияси таянч докторанти Мардона Бектурсунова, унинг илмий раҳбари профессор Икром Абдуллаев ҳамда Россия Фанлар академияси Зоология институти олими Дмитрий Логунов ҳамкорлигида олиб борилди.Янги тур Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосининг шарқий қисми — Борсакелмас ботиғи ҳудудида аниқланган.Голотип намунаси 2025 йил июль ойида йиғилган. Намуналар морфологик ва таксономик таҳлиллар асосида ўрганилган, тип намуналар эса Россия ФА Зоология институти коллекциясида сақланмоқда.Ушбу кашфиётдан сўнг Karakumosa жинсига мансуб турлар сони 19 тага етди. Тадқиқот натижалари халқаро "Arachnology" журналида эълон қилинди.
https://sputniknews.uz/20250725/ozbekiston-yangi-iris-50844594.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56091069_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_88045815b4f8a1f654318b29ba9bed11.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон ўргимчак, янги тур, lycosidae, karakumosa ustyurtica, устюрт платоси, қорақалпоғистон табиати, фанлар академияси, arachnology журнали, биология кашфиёти, ўзбекистон фаунаси
ўзбекистон ўргимчак, янги тур, lycosidae, karakumosa ustyurtica, устюрт платоси, қорақалпоғистон табиати, фанлар академияси, arachnology журнали, биология кашфиёти, ўзбекистон фаунаси
Ўзбекистонда бўри ўргимчакнинг янги тури аниқланди
Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосида топилган Karakumosa ustyurtica тури фан учун илк бор тавсифланди.
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Ўзбекистон ҳудудида бўри ўргимчаклар (Lycosidae) оиласига мансуб мутлақо янги тур аниқланди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди
.
Тадқиқот Хоразм Маъмун академияси таянч докторанти Мардона Бектурсунова, унинг илмий раҳбари профессор Икром Абдуллаев ҳамда Россия Фанлар академияси Зоология институти олими Дмитрий Логунов ҳамкорлигида олиб борилди.
Янги тур Қорақалпоғистоннинг Устюрт платосининг шарқий қисми — Борсакелмас ботиғи ҳудудида аниқланган.
Фан учун тавсифланган янги тур Karakumosa ustyurtica деб номланди. Тур номи Устюрт платоси номидан олинган бўлиб, унинг тип ҳудудига боғлиқлигини билдиради.
Голотип намунаси 2025 йил июль ойида йиғилган. Намуналар морфологик ва таксономик таҳлиллар асосида ўрганилган, тип намуналар эса Россия ФА Зоология институти коллекциясида сақланмоқда.
Ушбу кашфиётдан сўнг Karakumosa жинсига мансуб турлар сони 19 тага етди. Тадқиқот натижалари халқаро "Arachnology" журналида эълон қилинди.