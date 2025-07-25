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Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди
Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди
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Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институти олимлари Марказий Осиёнинг жанубий Помир-Олай тоғларида тарқалган янги ўсимлик – Ирис анварбекии турини кашф этди
2025-07-25T12:50+0500
2025-07-25T12:50+0500
2025-07-25T12:50+0500
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ТОШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институти олимлари Марказий Осиёнинг жанубий Помир-Олай тоғларида тарқалган янги ўсимлик – Гулсапсар анварбекии турини кашф этди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.Ушбу янги тур Ирис туркуми, Scorpiris ost туркумига мансуб бўлиб, Сурхондарё вилоятининг Шўроб қишлоғи яқинидаги гипсли тоғларда топилди.Янги тур ўзбек ботаниги Анварбек Жаббаров хотирасига “Анварбек гулсапсари” деб номланди.Ҳозирда турнинг фақат битта популяцияси аниқланган, тахминан 1000 тага яқин ўсимлик тупи мавжуд.
https://sputniknews.uz/20241104/uzbekistan-olimlar-baliq-kashf-46453415.html
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ўзбекистон янги ирис тури гулсапсап гунафша
ўзбекистон янги ирис тури гулсапсап гунафша
Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди
Янги тур ўзбек ботаниги Анварбек Жаббаров хотирасига “Анварбек гулсапсари” деб номланди.
ТОШКЕНТ, 25 июл – Sputnik.
Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институти олимлари Марказий Осиёнинг жанубий Помир-Олай тоғларида тарқалган янги ўсимлик – Гулсапсар анварбекии турини кашф этди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу янги тур Ирис туркуми, Scorpiris ost туркумига мансуб бўлиб, Сурхондарё вилоятининг Шўроб қишлоғи яқинидаги гипсли тоғларда топилди.
“У ташқи гулбаргларида бинафша рангли доғларнинг йўқлиги, бўйин қисми ажралмаганлиги, 3.0–3.5 см узунликдаги ички гулбаргларнинг петалоид шакли ва бинафшаранги билан бошқа турлардан ажралиб туради. Ушбу хусусиятлар уни ўзига хос янги тур сифатида таснифлашга асос бўлди”, - дейилади хабарда.
Янги тур ўзбек ботаниги Анварбек Жаббаров хотирасига “Анварбек гулсапсари” деб номланди.
Ҳозирда турнинг фақат битта популяцияси аниқланган, тахминан 1000 тага яқин ўсимлик тупи мавжуд.