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https://sputniknews.uz/20250725/ozbekiston-yangi-iris-50844594.html
Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди
Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институти олимлари Марказий Осиёнинг жанубий Помир-Олай тоғларида тарқалган янги ўсимлик – Ирис анварбекии турини кашф этди
2025-07-25T12:50+0500
2025-07-25T12:50+0500
жамият
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илм-фан
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олимлар
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ТОШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институти олимлари Марказий Осиёнинг жанубий Помир-Олай тоғларида тарқалган янги ўсимлик – Гулсапсар анварбекии турини кашф этди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.Ушбу янги тур Ирис туркуми, Scorpiris ost туркумига мансуб бўлиб, Сурхондарё вилоятининг Шўроб қишлоғи яқинидаги гипсли тоғларда топилди.Янги тур ўзбек ботаниги Анварбек Жаббаров хотирасига “Анварбек гулсапсари” деб номланди.Ҳозирда турнинг фақат битта популяцияси аниқланган, тахминан 1000 тага яқин ўсимлик тупи мавжуд.
https://sputniknews.uz/20241104/uzbekistan-olimlar-baliq-kashf-46453415.html
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ўзбекистон янги ирис тури гулсапсап гунафша
ўзбекистон янги ирис тури гулсапсап гунафша

Ўзбекистонда янги гулсапсар тури кашф этилди

12:50 25.07.2025
© Depositphotos / Elnur_Ученый-биотехнолог в лаборатории
Ученый-биотехнолог в лаборатории - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
© Depositphotos / Elnur_
Oбуна бўлиш
Янги тур ўзбек ботаниги Анварбек Жаббаров хотирасига “Анварбек гулсапсари” деб номланди.
ТОШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника институти олимлари Марказий Осиёнинг жанубий Помир-Олай тоғларида тарқалган янги ўсимлик – Гулсапсар анварбекии турини кашф этди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу янги тур Ирис туркуми, Scorpiris ost туркумига мансуб бўлиб, Сурхондарё вилоятининг Шўроб қишлоғи яқинидаги гипсли тоғларда топилди.
© Академия наук Республики УзбекистанВ Узбекистане обнаружен новый вид ириса
В Узбекистане обнаружен новый вид ириса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
В Узбекистане обнаружен новый вид ириса
© Академия наук Республики Узбекистан
“У ташқи гулбаргларида бинафша рангли доғларнинг йўқлиги, бўйин қисми ажралмаганлиги, 3.0–3.5 см узунликдаги ички гулбаргларнинг петалоид шакли ва бинафшаранги билан бошқа турлардан ажралиб туради. Ушбу хусусиятлар уни ўзига хос янги тур сифатида таснифлашга асос бўлди”, - дейилади хабарда.
Янги тур ўзбек ботаниги Анварбек Жаббаров хотирасига “Анварбек гулсапсари” деб номланди.
Ҳозирда турнинг фақат битта популяцияси аниқланган, тахминан 1000 тага яқин ўсимлик тупи мавжуд.
Биолог Бахтиер Шералиев открыл новый вид рыб, распространившийся в водоемах Ферганской долины. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2024
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