Дубайдан Тошкентга махсус рейс: "Centrum Air" қолиб кетган йўловчиларни олиб келмоқда
Centrum Air Дубайдан Тошкентга махсус рейс амалга ошириб, БAA ҳаво ҳудуди ёпилгани сабабли аввал учолмай қолган йўловчиларни олиб келди. Парвоз Flightradar маълумотларига кўра 4 март куни амалга оширилди.
2026-03-04T13:58+0500
2026-03-04T13:58+0500
ўзбекистон
баа
ақш – эрон можароси
авиарейс
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38084621_0:105:1193:776_1920x0_80_0_0_70d88b6b95d20bc0b93032638ae481d9.jpg
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси чоршанба куни Дубайдан Тошкентга рейс амалга оширди. Бу ҳақда Flightradar маълумотларига таянган ҳолда РИА Новости хабар берди.Маълумотларга кўра, самолёт Бирлашган Араб Амирликлари осмонида ҳаво ҳудуди вақтинча ёпилгани сабабли аввал учолмай қолган йўловчиларни олиб кетди. Самолёт Дубай халқаро аэропортидан соат 11:14 да учиб кетган, Тошкентга қўниш эса соат 15:20 га режалаштирилган.Бундан аввал Ўзбекистон транспорт вазирлиги мамлакат ҳукумати вазирликка Саудия Арабистони ва Яқин Шарқнинг бошқа давлатларида бўлиб турган фуқароларни минтақадаги вазият кескинлашгани сабабли Ватанга қайтариш чораларини кўриш бўйича топшириқ берганини маълум қилган эди.Эслатиб ўтамиз, 28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрон ҳудудидаги бир қатор объектларга, жумладан, Теҳронга зарбалар берган. Вайронагарчиликлар ва тинч аҳоли орасида қурбонлар бор.Эрон эса Исроил ҳудудига ҳамда Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий объектларига жавоб зарбаларини бермоқда.
https://sputniknews.uz/20260303/yaqin-sharq-keskinlik-ziyoratchi-vatan-qaytarish-56062316.html
centrum air, дубай тошкент рейси, баа ҳаво ҳудуди, flightradar, ўзбекистон фуқаролари, яқин шарқ можароси, эрон исроил можароси, авиация янгиликлари, тошкент аэропорти,
Дубайдан Тошкентга махсус рейс: "Centrum Air" қолиб кетган йўловчиларни олиб келмоқда

13:58 04.03.2026
© Foto : Uzbekistan airportsАвиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Доха
Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Доха - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.03.2026
© Foto : Uzbekistan airports
БAA ҳаво ҳудуди ёпилгани сабабли аввал учолмай қолган йўловчиларни олиб келиш учун "Centrum Air" Дубайдан Тошкентга махсус рейс амалга оширди.
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси чоршанба куни Дубайдан Тошкентга рейс амалга оширди. Бу ҳақда Flightradar маълумотларига таянган ҳолда РИА Новости хабар берди.
Маълумотларга кўра, самолёт Бирлашган Араб Амирликлари осмонида ҳаво ҳудуди вақтинча ёпилгани сабабли аввал учолмай қолган йўловчиларни олиб кетди. Самолёт Дубай халқаро аэропортидан соат 11:14 да учиб кетган, Тошкентга қўниш эса соат 15:20 га режалаштирилган.

Аввалроқ "Centrum Air" матбуот хизмати 4 март куни амалга оширилган мазкур рейс 28 февраль куни учолмай қолган йўловчиларни олиб кетиш учун махсус ташкил этилганини маълум қилган эди.

Бундан аввал Ўзбекистон транспорт вазирлиги мамлакат ҳукумати вазирликка Саудия Арабистони ва Яқин Шарқнинг бошқа давлатларида бўлиб турган фуқароларни минтақадаги вазият кескинлашгани сабабли Ватанга қайтариш чораларини кўриш бўйича топшириқ берганини маълум қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, 28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрон ҳудудидаги бир қатор объектларга, жумладан, Теҳронга зарбалар берган. Вайронагарчиликлар ва тинч аҳоли орасида қурбонлар бор.
Эрон эса Исроил ҳудудига ҳамда Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий объектларига жавоб зарбаларини бермоқда.
