https://sputniknews.uz/20260303/uzbekistan-indonesia-savdo-muzokaralar-56062730.html
Икки юз млн аҳолиси бор бозор: Ўзбекистон-Индонезия эркин савдо музокаралари бошланди
Икки юз млн аҳолиси бор бозор: Ўзбекистон-Индонезия эркин савдо музокаралари бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Индонезия Эркин савдо битими бўйича музокараларни бошлаш ҳақида қўшма баёнот имзолади. 2025 йилда икки давлат ўртасидаги савдо ҳажми 82%га ошди, ҳамкорлик янги босқичга чиқмоқда.
2026-03-03T09:57+0500
2026-03-03T09:57+0500
2026-03-03T10:07+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
ҳамкорлик
иқтисод
ўзбекистон
индонезия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52327338_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_4624179b7b48f3ff2195441e0aafb068.jpg
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Индонезия савдо вазири Буди Сантосо ўртасида видеоконференция тарзида музокаралар бўлиб ўтди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Уларнинг якунида Ўзбекистон ва Индонезия ўртасида Эркин савдо битимини тузиш бўйича музокараларни бошлаш ҳақида қўшма баёнот имзоланди.Шунингдек, савдо ва инвестициялар соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги алоҳида битим ҳам имзоланди.Хусусан, 2025 йилда ўзаро савдо ҳажми 82 фоизга ошгани қайд этилди.Учрашув якунида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини кенгайтириш, карантин ва фитосанитария тартиб-таомилларини жадаллаштириш, шунингдек, ҳалол сертификатларини ўзаро тан олиш бўйича келишувларга эришилди. Белгиланган чора-тадбирларни аниқ амалий механизмлар орқали изчил татбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260120/eaeu-indonesia-maqola-55005438.html
ўзбекистон
индонезия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52327338_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_54f7edcac8b528c17ef79d177ee2637e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, индонезия, эркин савдо битими, лазиз кудратов, буди сантосо, видеоконференсия, савдо ҳажми, 82 фоиз ўсиш, инвестициялар, қишлоқ хўжалиги экспорти, ҳалол сертификати, фитосанитария, халқаро ҳамкорлик
ўзбекистон, индонезия, эркин савдо битими, лазиз кудратов, буди сантосо, видеоконференсия, савдо ҳажми, 82 фоиз ўсиш, инвестициялар, қишлоқ хўжалиги экспорти, ҳалол сертификати, фитосанитария, халқаро ҳамкорлик
Икки юз млн аҳолиси бор бозор: Ўзбекистон-Индонезия эркин савдо музокаралари бошланди
09:57 03.03.2026 (янгиланди: 10:07 03.03.2026)
Ўзбекистон ва Индонезия ўртасида Эркин савдо битимини тузиш жараёни расман бошланди — томонлар видеомулоқот якунида қўшма баёнот имзолади.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Индонезия савдо вазири Буди Сантосо ўртасида видеоконференция тарзида музокаралар бўлиб ўтди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
.
Уларнинг якунида Ўзбекистон ва Индонезия ўртасида Эркин савдо битимини тузиш бўйича музокараларни бошлаш ҳақида қўшма баёнот имзоланди.
Шунингдек, савдо ва инвестициялар соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги алоҳида битим ҳам имзоланди.
Музокаралар савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтириш, янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига бағишланди. Томонлар икки давлат ўртасидаги муносабатлар барқарор ижобий суръатларда ривожланаётганини таъкидлади.
Хусусан, 2025 йилда ўзаро савдо ҳажми 82 фоизга ошгани қайд этилди.
Учрашув якунида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини кенгайтириш, карантин ва фитосанитария тартиб-таомилларини жадаллаштириш, шунингдек, ҳалол сертификатларини ўзаро тан олиш бўйича келишувларга эришилди. Белгиланган чора-тадбирларни аниқ амалий механизмлар орқали изчил татбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилди.