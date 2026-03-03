Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260303/tibbiyot-talim-farmon-loyiha-56073186.html
Суперконтрактни бекор қилиш ва мурда олиб киришга рухсат: тиббиёт таълими фармони лойиҳаси
Суперконтрактни бекор қилиш ва мурда олиб киришга рухсат: тиббиёт таълими фармони лойиҳаси
Sputnik Ўзбекистон
Тиббиёт ва фармацевтика таълими тизимини ислоҳ қилишга қаратилган фармон лойиҳаси муҳокамага қўйилди. Унда суперконтрактни бекор қилиш, кадавер олиб киришга рухсат ва мажбурий ишлаб бериш тартиби назарда тутилган.
2026-03-03T15:51+0500
2026-03-03T15:51+0500
ўзбекистон
жамият
тиббиёт муассаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/210/51/2105155_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_3c12e0df9b00b43340c4085d2ce35fd1.jpg
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига тиббиёт ва фармацевтика таълими соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган фармон лойиҳаси жойлаштирилди.Лойиҳада қуйидагилар назарда тутилган:Ҳужжат лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, фуқаролар белгиланган тартибда таклиф ва мулоҳазалар киритишлари мумкин.
https://sputniknews.uz/20251110/tibbiyot-islohot-yangi-imtiyoz-53362969.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/210/51/2105155_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_c67d2d5be60206809fda6a1e813e5cf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тиббиёт таълими, фармон лойиҳаси, суперконтракт, суперконтрактни бекор қилиш, мурда олиб кириш, кадавер, мажбурий ишлаб бериш, 5+1 тизими, резидентура, олий ҳамширалик, wfme, жамоатчилик муҳокамаси
тиббиёт таълими, фармон лойиҳаси, суперконтракт, суперконтрактни бекор қилиш, мурда олиб кириш, кадавер, мажбурий ишлаб бериш, 5+1 тизими, резидентура, олий ҳамширалик, wfme, жамоатчилик муҳокамаси

Суперконтрактни бекор қилиш ва мурда олиб киришга рухсат: тиббиёт таълими фармони лойиҳаси

15:51 03.03.2026
© Sputnik / Alexey Malgavko / Медиабанкка ўтишСтуденты на занятиях на кафедре анатомии
Студенты на занятиях на кафедре анатомии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.03.2026
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Фармон лойиҳасида тиббиёт таълими тизимини халқаро стандартлар асосида қайта шакллантириш, суперконтрактни бекор қилиш ва кадавер (мурда) олиб киришга рухсат бериш таклиф этилган.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига тиббиёт ва фармацевтика таълими соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган фармон лойиҳаси жойлаштирилди.
Лойиҳада қуйидагилар назарда тутилган:
тиббиёт ОТТда оширилган тўлов-контракт (суперконтракт) асосида қабулни бекор қилиш;
2026 йил 1 июлдан илмий ва таълим мақсадларида кадавер (мурдалар)ни Ўзбекистонга олиб киришга рухсат бериш;
шифокор мутахассисликлари учун минимал ўтиш балини 70 фоиз, ўрта тиббиёт мутахассисликлари учун 60 фоиз этиб белгилаш;
2027 йилдан давлат гранти асосида ўқиган битирувчилар учун 1 500–3 000 иш соати миқдорида мажбурий ишлаб бериш тартибини жорий этиш;
соғлиқни сақлаш тизимида кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларини халқаро стандартлар асосида ислоҳ қилиш;
2026/2027 ўқув йилидан “даволаш иши” ва “педиатрия иши” негизида 6 йиллик “5+1” шаклидаги “умумий тиббиёт” йўналишини жорий этиш;
тор соҳа мутахассисларини фақат резидентура ва магистратура орқали тайёрлаш, қисқа қайта тайёрлаш курсларини бекор қилиш;
Ҳамширалар академияси негизида Олий касбий тиббиёт академиясини ташкил этиш;
2027 йилдан “олий ҳамширалик иши” битирувчиларига 100 фоиз, оилавий шифокорлик бўйича резидентура ва магистратурани тамомлаганларга 150 фоиз устама белгилаш;
олий тиббий таълим дастурларини босқичма-босқич WFME аккредитациясидан ўтказиш.
Ҳужжат лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, фуқаролар белгиланган тартибда таклиф ва мулоҳазалар киритишлари мумкин.
Шавкат Мирзиёев провёл встречу с работниками медицинской и фармацевтической сфер - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2025
Президент тиббиёт соҳасида ислоҳотлар ва янги имтиёзларни эълон қилди
10 Ноябр 2025, 16:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0