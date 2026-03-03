https://sputniknews.uz/20260303/tibbiyot-talim-farmon-loyiha-56073186.html
Суперконтрактни бекор қилиш ва мурда олиб киришга рухсат: тиббиёт таълими фармони лойиҳаси
Тиббиёт ва фармацевтика таълими тизимини ислоҳ қилишга қаратилган фармон лойиҳаси муҳокамага қўйилди. Унда суперконтрактни бекор қилиш, кадавер олиб киришга рухсат ва мажбурий ишлаб бериш тартиби назарда тутилган.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига тиббиёт ва фармацевтика таълими соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган фармон лойиҳаси жойлаштирилди.Лойиҳада қуйидагилар назарда тутилган:Ҳужжат лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, фуқаролар белгиланган тартибда таклиф ва мулоҳазалар киритишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига тиббиёт ва фармацевтика таълими соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган фармон лойиҳаси жойлаштирилди
.
Лойиҳада қуйидагилар назарда тутилган:
тиббиёт ОТТда оширилган тўлов-контракт (суперконтракт) асосида қабулни бекор қилиш;
2026 йил 1 июлдан илмий ва таълим мақсадларида кадавер (мурдалар)ни Ўзбекистонга олиб киришга рухсат бериш;
шифокор мутахассисликлари учун минимал ўтиш балини 70 фоиз, ўрта тиббиёт мутахассисликлари учун 60 фоиз этиб белгилаш;
2027 йилдан давлат гранти асосида ўқиган битирувчилар учун 1 500–3 000 иш соати миқдорида мажбурий ишлаб бериш тартибини жорий этиш;
соғлиқни сақлаш тизимида кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларини халқаро стандартлар асосида ислоҳ қилиш;
2026/2027 ўқув йилидан “даволаш иши” ва “педиатрия иши” негизида 6 йиллик “5+1” шаклидаги “умумий тиббиёт” йўналишини жорий этиш;
тор соҳа мутахассисларини фақат резидентура ва магистратура орқали тайёрлаш, қисқа қайта тайёрлаш курсларини бекор қилиш;
Ҳамширалар академияси негизида Олий касбий тиббиёт академиясини ташкил этиш;
2027 йилдан “олий ҳамширалик иши” битирувчиларига 100 фоиз, оилавий шифокорлик бўйича резидентура ва магистратурани тамомлаганларга 150 фоиз устама белгилаш;
олий тиббий таълим дастурларини босқичма-босқич WFME аккредитациясидан ўтказиш.
Ҳужжат лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, фуқаролар белгиланган тартибда таклиф ва мулоҳазалар киритишлари мумкин.