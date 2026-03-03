https://sputniknews.uz/20260303/oliy-talim-tashkilotlar-reyting-tartib-56065129.html
Олий таълим ташкилотларининг миллий рейтинги юритиш тартиби тасдиқланди
Олий таълим ташкилотларининг миллий рейтинги юритиш тартиби тасдиқланди
Ўзбекистонда олий таълим ташкилотларининг миллий рейтинги Таълим сифатини таъминлаш агентлигига ўтди. ОТТ 4 тоифа ва 25 индикатор асосида баҳоланади, натижалар ҳар йили 1 ноябргача эълон қилинади.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Таълим сифатини таъминлаш агентлиги директори буйруғи билан олий таълим ташкилотларининг миллий рейтингини юритиш тартиби белгиланди. Тегишли низом давлат рўйхатидан ўтказилди.Низомга кўра, давлат ва нодавлат олий таълим ташкилотлари қуйидаги тўрт тоифа бўйича баҳоланади:Ҳар йили 1 ноябрга қадар ўтган йил учун миллий рейтинг натижалари эълон қилинади.Миллий рейтингни ҳисоблашда жами 25 та индикатор қўлланилади. Уларнинг 5 таси умуммиллий сўровнома натижалари асосида аниқланади. Сўровнома натижалари инобатга олиниши учун ОТТдаги талабалар ва профессор-ўқитувчиларнинг камида 20 фоизи иштирок этиши шарт.
10:52 03.03.2026
Низомга кўра, давлат ва нодавлат олий таълим ташкилотлари қуйидаги тўрт тоифа бўйича баҳоланади:
ижтимоий-гуманитар фанлар
Ҳар йили 1 ноябрга қадар ўтган йил учун миллий рейтинг натижалари эълон қилинади.
Бунда 1 июнга қадар талабалар, профессор-ўқитувчилар ва иш берувчилар ўртасида умуммиллий сўровнома ўтказилади. Шунингдек, халқаро экспертлар иштирокида олий таълим муассасаларининг халқаро обрўси баҳоланади.
Миллий рейтингни ҳисоблашда жами 25 та индикатор қўлланилади. Уларнинг 5 таси умуммиллий сўровнома натижалари асосида аниқланади. Сўровнома натижалари инобатга олиниши учун ОТТдаги талабалар ва профессор-ўқитувчиларнинг камида 20 фоизи иштирок этиши шарт.