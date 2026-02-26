Россиялик экспертлар Ўзбекистонда таълим ва фан соҳасидаги ислоҳотлар тўғрисида - видео

https://sputniknews.uz/20260226/russia-ekspert-uzbekistan-talim-fan-islohot-55980109.html
Россиялик экспертлар Ўзбекистондаги таълим ва илм-фан ислоҳотларини юқори баҳолади. Остона — Москва — Тошкент видеокўпригида инсон капитали, бозор талаблари ва ёш мутахассислар авлоди ҳақида фикрлар билдирилди.
2026-02-26T17:27+0500
2026-02-26T17:27+0500
2026-02-26T17:27+0500
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Ўзбекистонда таълим ва илм-фан соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар россиялик тадқиқотчиларда жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Мамлакатлар ушбу йўналишларда кенг кўламли ҳамкорликни ривожлантирмоқда.Унинг таъкидлашича, Россия ва Марказий Осиё ҳудудида ягона гуманитар ва таълим маконини шакллантиришга қаратилган дастурлар инсон капиталига таянади.Ўзбекистонда ёшларнинг шахсий ва касбий ривожланишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Эксклюзив
Видеокўприк иштирокчилари таълимга киритилаётган сармоялар бозор эҳтиёжларига мослашиши зарурлигини таъкидлаб, ёш мутахассислар авлоди шаклланаётганини қайд этди.
“Ҳар бир академик университет у ёки бу тарзда Ўзбекистон олий ўқув юртлари, академик муҳити вакиллари билан ишлайди”, — деди Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти илмий ходими Даря Сапринская “Кўп қутблилик даврида Россия сиёсати: Марказий Осиёнинг роли” мавзусида Sputnik Ўзбекистон ташкил этган Остона — Москва — Тошкент видеокўприги доирасида.
Унинг таъкидлашича, Россия ва Марказий Осиё ҳудудида ягона гуманитар ва таълим маконини шакллантиришга қаратилган дастурлар инсон капиталига таянади.
“Ҳар бир мамлакат олдида давлат ва бизнес томонидан таълимга киритилаётган сармояларни бозор талабларига мослаштириш вазифаси турибди. Ва инсон капиталига бўлган бу эътибор — сиз билан бизнинг умумий вазифамиз ва қаердадир оғриқ нуқталар бўлса, унга мавзу бўйича жавоб бериш керак”, — деди Сапринская.
Ўзбекистонда ёшларнинг шахсий ва касбий ривожланишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
“Талабалар эмас, балки ўз карьера йўналишини аллақачон белгилаб олган, шу соҳада ривожланишни ва бутун дунёдан, жумладан Россиядан энг яхши тажрибани ўзлаштиришни истаган аниқ ёш мутахассислар авлоди шаклланмоқда", - дея таъкидлади Горчаков жамғармаси директори ўринбосари Виктория Карслиева.