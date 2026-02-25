https://sputniknews.uz/20260225/russia-siyosat-central-asia-muhokama-55931563.html
Кўп қутблилик даврида Россия сиёсатида Марказий Осиё ўрни муҳокамаси - видео
Кўп қутблилик даврида Россия сиёсатида Марказий Осиё ўрни муҳокамаси - видео
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда Россия ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорликдаги ўзгаришлар, геосиёсий жараёнлар ва келажакдаги қўшма лойиҳалар масаласи кўриб чиқилди. 25.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-25T12:01+0500
2026-02-25T12:01+0500
2026-02-25T14:00+0500
матбуот маркази
ўзбекистон
тошкент
остона
москва
россия
матбуот маркази видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55933235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_153ba8d469c2811f28afc977c1bddf5e.jpg
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. “Кўп қутблилик даврида Россия сиёсати: Марказий Осиёнинг роли” мавзусида Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Остона–Москва–Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.Жаҳон геосиёсий беқарорлиги шароитида Россия Осиё билан ўзаро алоқаларни мустаҳкамлашга тобора кўпроқ эътибор қаратмоқда. Гап нафақат Хитой ва Ҳиндистон, балки халқаро савдо йўналишларининг ҳозирги ва келажакдаги марказига айланаётган Марказий Осиё минтақаси ҳақида ҳам борди.Россия ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги йилларда қандай ўзгарди? Россиянинг минтақа мамлакатлари билан ҳамкорлик истиқболлари қандай? Қандай глобал лойиҳалар биргаликда амалга оширилиши мумкин? Ушбу ва бошқа саволларга тадбир иштирокчилари жавоб берди.Спикерлар:Москва:Остона:Тошкент:
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55933235_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_0fa4c7ac1d0dd8b9859818a6f9a2c752.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, тошкент, остона, москва, видео, россия, матбуот маркази видео
ўзбекистон, тошкент, остона, москва, видео, россия, матбуот маркази видео
Кўп қутблилик даврида Россия сиёсатида Марказий Осиё ўрни муҳокамаси - видео
12:01 25.02.2026 (янгиланди: 14:00 25.02.2026)
Эксклюзив
Тадбирда Россия ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорликдаги ўзгаришлар, геосиёсий жараёнлар ва келажакдаги қўшма лойиҳалар масаласи кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
“Кўп қутблилик даврида Россия сиёсати: Марказий Осиёнинг роли” мавзусида Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида Остона–Москва–Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.
Жаҳон геосиёсий беқарорлиги шароитида Россия Осиё билан ўзаро алоқаларни мустаҳкамлашга тобора кўпроқ эътибор қаратмоқда. Гап нафақат Хитой ва Ҳиндистон, балки халқаро савдо йўналишларининг ҳозирги ва келажакдаги марказига айланаётган Марказий Осиё минтақаси ҳақида ҳам борди.
Россия ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги йилларда қандай ўзгарди? Россиянинг минтақа мамлакатлари билан ҳамкорлик истиқболлари қандай? Қандай глобал лойиҳалар биргаликда амалга оширилиши мумкин? Ушбу ва бошқа саволларга тадбир иштирокчилари жавоб берди.
Екатерина Энтина — Миллий тадқиқот университети “Олий иқтисодиёт мактаби” (НИУ ВШЭ) Ўрта ер денгизи тадқиқотлари маркази директори;
Виктория Карслиева — Горчаков жамғармаси директори ўринбосари;
Дарья Сапринская — Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти илмий ходими.
Алибек Тажибаев — “Евроосиё мониторинги” таҳлилий тадқиқотлар маркази директори.
Раъно Турсунова — Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Сиёсатшунослик” кафедраси профессори, тарих фанлари доктори.