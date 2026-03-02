Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260302/saidov-davlat-tiv-rahbarlar-muloqot-56046131.html
Яқин Шарқдаги кескинлашув: Саидов қатор давлатлар ТИВ раҳбарлари билан мулоқот ўтказди
Яқин Шарқдаги кескинлашув: Саидов қатор давлатлар ТИВ раҳбарлари билан мулоқот ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қатар, Кувайт, Ўмон, Иордания, Баҳрайн, Озарбайжон ва БАА ҳамкасблари билан Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди.
2026-03-02T11:07+0500
2026-03-02T11:07+0500
ўзбекистон
ўзбекистон тив
бахтиёр саидов
ташқи сиёсат
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607628_0:55:987:610_1920x0_80_0_0_184fc23d5428e30b8ffc65e3c63661e3.jpg
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. 1 март куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Яқин Шарқдаги вазият юзасидан қатор давлатлар ташқи ишлар вазирлари билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатлар Қатар, Кувайт, Ўмон, Иордания, Баҳрайн, Озарбайжон ва БАА раҳбарияти ва ташқи сиёсат идоралари вакиллари билан ўтказилди.Мулоқотларда суверенитет ва ҳудудий яхлитликни ҳурмат қилиш, куч ишлатмаслик тамойилларига қатъий риоя этиш ҳамда барча масалаларни халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ фақат тинч, сиёсий ва дипломатик воситалар орқали ҳал этиш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек, Ўзбекистон президентининг мазкур давлатлар раҳбарияти ва халқларига йўлланган қўллаб-қувватлов ва бирдамлик сўзлари етказилди.
https://sputniknews.uz/20260228/ozbekiston-yaqin-sharqdagi-mojaro-tomonlarini-vazminlikka-davat-qildi-56032339.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607628_51:0:936:664_1920x0_80_0_0_4c4c1e838be94b3edf0f50c4e2e46005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, яқин шарқ, қатар, кувайт, ўмон, иордания, баҳрайн, озарбайжон, баа, халқаро ҳуқуқ, дипломатия, суверенитет, ҳудудий яхлитлик, телефон мулоқоти
бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, яқин шарқ, қатар, кувайт, ўмон, иордания, баҳрайн, озарбайжон, баа, халқаро ҳуқуқ, дипломатия, суверенитет, ҳудудий яхлитлик, телефон мулоқоти

Яқин Шарқдаги кескинлашув: Саидов қатор давлатлар ТИВ раҳбарлари билан мулоқот ўтказди

11:07 02.03.2026
© Бахтиёр Саидов/TelegramВ Ашхабаде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Бахтиера Саидова
В Ашхабаде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Бахтиера Саидова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2026
© Бахтиёр Саидов/Telegram
Oбуна бўлиш
Мулоқотларда суверенитет ва ҳудудий яхлитликни ҳурмат қилиш, куч ишлатмаслик ҳамда барча масалаларни тинч, дипломатик йўл билан ҳал этиш муҳимлиги таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. 1 март куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Яқин Шарқдаги вазият юзасидан қатор давлатлар ташқи ишлар вазирлари билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбатлар Қатар, Кувайт, Ўмон, Иордания, Баҳрайн, Озарбайжон ва БАА раҳбарияти ва ташқи сиёсат идоралари вакиллари билан ўтказилди.
Мулоқотларда суверенитет ва ҳудудий яхлитликни ҳурмат қилиш, куч ишлатмаслик тамойилларига қатъий риоя этиш ҳамда барча масалаларни халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ фақат тинч, сиёсий ва дипломатик воситалар орқали ҳал этиш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек, Ўзбекистон президентининг мазкур давлатлар раҳбарияти ва халқларига йўлланган қўллаб-қувватлов ва бирдамлик сўзлари етказилди.
Министерство иностранных дел Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2026
Ўзбекистон Яқин Шарқдаги можаро томонларини вазминликка чақирди
28 Феврал, 22:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0